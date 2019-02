Trutnov - Basketbalistky BK Loko Trutnov zvládly roli favorita a v domácím utkání 19. kola ŽBL porazily Teamstore Brno 103:74. Jubilejní 750. zápas Trutnova v nejvyšší soutěži ozdobily stovkou.

Postarala se o ni v předposlední minutě Anna Rylichová. Domácí hráčky zaznamenaly 65 doskoků. Stobodovou hranici naposledy pokořily 22. října 2017, když zdolaly U19 Chance 107:51. Do konce základní části sehraje Lokomotiva dva zápasy. V sobotu na půdě KP Brno a ve středu 27. února doma v 18:30 s Ostravou. Trutnov má jisté, s velkým náskokem, nejhůře 6. místo do play off.