Praha, Trutnov - Desátou výhru v sezoně vybojovaly basketbalistky trutnovské Lokomotivy v 18. kole ŽBL na palubovce pražské Slavie. V Edenu zvítězily po dramatické koncovce 73:67 a mají výbornou pozici v tabulce, když zvýraznily svůj náskok na šestém místě.

Basketbalistky Trutnova porazily Slavii Praha v obou vzájemných zápasech sezony. | Foto: Jan Bartoš

Navíc mají na kontě stejný počet porážek (šest) jako pátý Nymburk a čtvrtý Hradec Králové a pouze o jednu více než třetí Žabiny Brno! Ve středu hraje Trutnov předehrávané derby v Hradci Králové a v neděli v 17:00 doma s brněnským celkem Teamstore.

Výbornou formu potvrdila Anna Rylichová, která k vítězství přispěla 18 body. Jordan Adamsová opakovaně dosáhla na double double, když ke 14 bodům přidala 13 doskoků a upevnila si post nejlépe doskakující hráčky ŽBL. Čtrnáct bodů zaznamenala také Tereza Šípová, která se vrátila do sestavy po zranění.



Lokomotiva měla vlažnější vstup do zápasu, prohrávala 7:2, ale záhy se jí podařilo vyrovnat. Stejně tak dokázala dotáhnout šestibodové manko ve druhé čtvrtině (31:25), po trojkách Rylichové a Králové (31:31).



Ve druhém poločase hostující družstvo zlepšilo hru a odskočilo slávistkám do nadějného devítibodového vedení, kdy přetočilo skóre z 39:36 na 39:48 a následně na 43:52. Domácí tým, vedený slovenskou trenérskou dvojicí Stanislav Onuška, Jozef Rešetár (bývalý trenér Trutnova v letech 2013-2016), hned v úvodu poslední čtvrtiny vyrovnal po trojce Theiner (56:56) a zadělal na pořádné drama.



Jedním z klíčových momentů koncovky se stala trojka Rylichové tři minuty před koncem, kterou Trutnov změnil nepříznivé skóre ve svůj prospěch (64:65), hned na to navíc skórovala Šípová (64:67). Slavia ještě vyrovnala trojkou Bakajsové, ale koš s faulem v podání Adamsové nakonec znamenal rozhodující moment.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Nezačali jsme ideálně. První poločas byl z naší strany hodně ospalý a bez energie. Přesně se ukázalo, že zápas je o tom, čí styl se bude hrát. Nutně jsme potřebovali zrychlit hru, což se nám povedlo ve třetí čtvrtině, kdy jsme si vybudovali devítibodový náskok. Pak nás domácí hráčky přibrzdily zónovou obranou, do které jsme se nejprve hodně trápili. V koncovce jsme opět ukázali větší touhu po vítězství, ale i taktickou vyspělost. Těší mě, že jsme dokázali vyhrát zápas na hřišti soupeře, přestože to z naší strany nebyl ideální výkon. To je ale to, co kvalitní týmy umí."



BLK Slavia Praha - BK Loko Trutnov 67:73 (18:20, 35:34, 51:54). Body: Koopová 19, Beynonová 14, Vondráčková 12, Bakajsová 9, Theinerová 5, Burdgessová 4, Jindrová a Pohunková 2 - Rylichová 18, Adamsová (13 doskoků) a Šípová 14, Carterová 11, Kozumplíková 6, Potočková 5, Králová 3, Vašáková 2. Rozhodčí: Nejezchleb, Kubiš, Dombrovský. Fauly: 21:17, TH: 16/14 - 18/13, trojky: 5:8, diváci: 100.



