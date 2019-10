Nejlepší střelkyní Trutnova v zápase byla šestnáctiletá Aneta Finková, která navázala na výborný výkon z nedělního utkání 1. kola RENOMIA ŽBL s KP Brno, kdy zaznamenala 12 bodů. Ve středu dala na Slavii 16 bodů, a to ještě neproměnila tři trestné hody. Domácí tým, který trénuje bývalý trutnovský kouč Jozef Rešetár, využil převahu pod košem, což se projevilo na poměru doskoků 58:32.

BLK Slavia Praha - BK Loko Trutnov 95:70 (26:13, 47:38, 75:56). Body: Bakajsová 19, Savickaiteová 17 (11 doskoků), Mircová, Hošková a Van der Keijlová 12 (10 doskoků), Ćordaová 10, Motyčáková 5, Holubová a Bilíková 4 - Finková 16, Kozumplíková 15, Rylichová 10, Drbohlavová a Šmahelová 6, Potočková a Cottonová 4, Králová 3, Herinková, Holubcová a Ježková 2. Rozhodčí: Salvetr, L. Hartig, Svoboda. Fauly: 20:19, TH: 20/13 - 23/14, trojky: 8:6.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Nezachytili jsme úvod utkání a začátek druhého poločasu. Slavia brzy vedla 20:4, ale po time outu a změně obrany na zónovou jsme se dostali zpátky do zápasu. Rozdíl jsme stáhli až na sedm bodů a byli jsme schopni hrát vyrovnanou partii. Bohužel, vstup do druhého poločasu se nám nepovedl a Slavia se rychlou šňůrou 5:0 dostala do dvouciferného náskoku, který si zkušeně pohlídala. V útoku jsme znovu dali 70 bodů, problém máme ale v obraně. S takto fyzicky vyspělým soupeřem nejsme schopni odehrát po celých 40 minut vyrovnanou partii.“