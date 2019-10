Sobotní zápas skončil podobným rozdílem jako při mezinárodním turnaji O pohár města Trutnova, kdy Žabiny v utkání o 5. místo vyhrály 82:42.

Navzdory vysokému bodovému rozdílu Trutnov, jak je jeho dobrým zvykem, nic nevzdal, o čemž svědčí vysoký počet rychlých protiútoků a 25 ztracených míčů soupeře, ke kterým ho přinutily domácí hráčky.

Žabiny měly impozantní vstup do zápasu. Od začátku nasadily vysoké tempo a rychle se dostaly do vysokého vedení 4:20. Osmnáctibodovou ztrátu po první čtvrtině začala Lokomotiva umazávat ve druhé čtvrtině, kterou vyhrála 15:12. Hostujícímu družstvu tentokrát povolila jen 12 bodů oproti 30 v první čtvrtině. Po změně stran se účastník dvou evropských soutěží (EWBL a CEWL) znovu vzdálil na dvacet bodů a svoji převahu zvýraznil v poslední čtvrtině. V jejím úvodu navýšil skóre na 48:84 a dokráčel k vysokému vítězství.

V týmu Žabin nastoupily čtyři hráčky, které dříve působily v Trutnově - Petra Záplatová, Michaela Vondráčková, Kateřina Zohnová a Michaela Vacková. Výborný výkon, ozdobený řadou znamenitých asistencí, předvedla zejména Michaela Vondráčková, která byla zcela oprávněně vyhlášena nejlepší hráčkou.

BK Loko Trutnov - BK Žabiny Brno 58:96 (12:30, 27:42, 46:67). Body: Rylichová 10, Kozumplíková 9, Potočková 6, Finková a Holubcová 8, Cotton 6, Herinková a Drbohlavová 4, Šmahelová 2, Skutilová 1 - Kopecká 19, Matuzonyté 12, Záplatová a Vondráčková 11, Vacková 10 (10 doskoků), Thompson a Křivánková 9, Royster 8, Zohnová 4, Adamcová 3. Rozhodčí: Kapaňa, Melichárek, Křičková. Fauly: 18:19, TH: 11/10 - 16/8, trojky: 2:12, 5 osobních chyb: 0:1 (Záplatová), technické chyby: 0:1 (11. Záplatová), diváci: 195.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Nástup soupeře rozhodl o výsledku. Žabiny mají kvalitní tým, což potvrdily. Utekly nám, ale jsem rád, že jsme zápas nevypustili a do poločasu stáhli bodový rozdíl a dokonce jsme vyhráli druhou čtvrtinu. Holky odmakaly každou vteřinu na hřišti. Byli jsme aktivní téměř po celou dobu, ať v osobní či zónové obraně, donutili jsme Žabiny k 25 ztrátám, což je výborné číslo. Rád bych také vyzdvihl, že jsme uběhali soupeře v rámci protiútoků 23:16. To je ono, co chceme hrát, a jsem rád, že se to povedlo proti tak fyzicky vyspělému soupeři, jakými jsou Žabiny. Ve čtvrtek nás čekají doma Strakonice, což je soupeř, kterého chceme a musíme porážet. Nepřipouštíme si nic jiného, než první vítězství v sezoně.“

Viktor Pruša, trenér BK Žabiny Brno: „Vstoupili jsme velmi dobře do zápasu a rychle ho rozhodli. Vytvořili jsme si bodový polštář, který jsme si udrželi po celé utkání. Po povedeném úvodu se zápas vyvíjel ve vlnách. Měli jsme hrozně moc ztrát a měli problém s trestnými hody, to je takový náš evergreen letošní sezony. Jsme rádi za vysoké vítězství, nicméně úplně všechno nebylo ideální, jak napovídá výsledek. V zápase byly pasáže, ve kterých jsme byli mimo koncept, v útoku nám nevycházelo, co máme hrát, a v obraně jsme udělali také několik chyb.“