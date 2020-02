Lokomotiva může potvrdit účast v play off v nedělním utkání ve Strakonicích. Ve středečním dramatickém zápase, v němž Trutnov ještě pět minut před koncem prohrával, se doma zaskvělo trio Anna Rylichová (22 bodů), Bailee Cotton (fantastický double double 18 bodů, 21 doskoků), Tereza Šípová (17 bodů, nejlepší výkon po návratu na hřiště po dlouhodobém zranění).

Nejdřív pohádka v první čtvrtině (27:14), pak horor ve druhé čtvrtině (13:26) a po změně stran drama (14:15) se šťastným koncem pro Lokomotivu (24:16). Úvod nadstavbové části RENOMIA ŽBL nabídl v klíčovém souboji o postup do play off zajímavou a napínavou podívanou.

Zprvu to tak vůbec nevypadalo. Trutnovský tým v první čtvrtině soupeře jasně převyšoval a sladkou tečku za úvodním desetiminutovým obdobím napsala trojkou s klaksonem kapitánka Kateřina Kozumplíková. Druhá čtvrtina přinesla opačný vývoj. Domácí tým v jejím úvodu vedl 30:16, ale pak vypadl z tempa a nakupil několik chyb. Slovanka se vrátila do zápasu šňůrou jedenácti bodů v řadě (32:31) a na konci prvního poločasu se dokonce dostala do vedení.

Začátek druhého poločasu znovu vyšel výborně Lokomotivě (49:40), ale ani tentokrát skvělý odraz neznamenal klidnou cestu za vítězstvím. Naopak byla ještě hodně trnitá. Slovanka se opět vzepřela a otočila stav z 54:46 na 54:55. V dramatickém souboji vedl hostující celek pět minut před koncem o bod 66:67. Pak přišel rozhodující úder Lokomotivy. Obstaralo ho trio středečních hvězd. Dvoubodový zásah Šípové a trojky Rylichové a Cotton zajistily domácím vedení 74:67. Tím rozhodly zápas a postrčily Trutnov do play off.

BK Loko Trutnov - Slovanka MB 78:71 (27:14, 40:40, 54:55). Body: Rylichová 22, Cotton 18 (21 doskoků), Šípová 17, Kozumplíková 13, Finková 4, Skutilová 3, Drbohlavová 1 - Williams 19 (10 doskoků), Hálová 17, Ondroušková 16, Bartoňová 9, Malíková 5, Bušková 3, Svatoňová 2. Rozhodčí: Záruba, Scholzová, Šafařík. Fauly: 15:20, TH: 20/17 - 19/10, trojky: 9:3, diváci: 135.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Úvod byl z naší strany až moc dobrý. Někdy to tak bývá, že při hladkém vedení poleví koncentrace, a nám se to přesně stalo. Soupeř přitom toho tolik nezměnil, ale změnili jsme se basketbalově my. Do naší hry se začala vkrádat nervozita. Dovolili jsme Slovance, aby se vrátila do zápasu a v poločase se začínalo kvůli vyrovnanému stavu od nuly. Jsem strašně rád, že koncovku zvládli a vyhráli. V nejkritičtějších momentech v posledních dvou-třech minutách jsme byli lepší tým a zápas zvládli i přes ztracený náskok. To nás může posunout. V nadstavbě chceme vyhrát všechny zápasy. V této skupině máme soupeře, se kterými se můžeme rovnat."

Ján Hricko, trenér Slovanky MB: "Gratuluji Trutnovu k vítězství. Opět jsme nezachytili úvod zápasu. Do něj jsme se vrátili ve druhé čtvrtině. Stálo nás to hodně sil. V koncovce, když přijdou zlomové momenty, opakujeme chyby, nedokážeme dát koš a posunout míč tam, kam bychom potřebovali. Když jsme měli možnost vzdálit se bodově domácím, nenašli jsme na ně recept. Trutnov určitě zvládl závěr lépe než my. Nebudu tajit, že porážka je pro nás zklamáním, přijeli jsme vyhrát."