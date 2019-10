Trutnovu se nepovedl první poločas, prohrával v něm o 13 bodů. Nástup do druhé půle měl naopak výborný, stáhl manko na jediný bod a měl šance stav otočit. Místo toho přišel rozhodující úsek zápasu, v němž Slovanka navýšila jednobodový náskok díky sérii 12:1 na dvanáctibodový. Lokomotivě už nepomohl ani drtivý finiš, ve kterém snížila dvě minuty před koncem na rozdíl tří bodů, ačkoliv chvíli před tím prohrávala o čtrnáct.

Slovance výrazně přispěla k výhře zkušená ligová hráčka Kateřina Mahlerová (za svobodna Křížová), která zaznamenala 12 bodů, stejně jako její spoluhráčky Ondroušková a Smelser. V hostujícím týmu se prosadila 20 body Anna Rylichová.

Slovanka Mladá Boleslav - BK Loko Trutnov 72:65 (19:16, 37:29, 54:43). Body: Mahlerová (Křížová) a Ondroušková (11 doskoků) a Smelserová 12, Opočenská 9, Svatoňová 8, Hálová a Malíková 6, Omerbašičová 3, Fučíková a Bušková 2 - Rylichová 20, Kozumplíková a Potočková 11, Cottonová 10, Drbohlavová a Finková 5, Králová 2, Herinková 1. Rozhodčí: Vávrová, Šafařík, Scholzová. Fauly: 23:14, TH: 13/9 - 23/16, trojky: 3:5, technické chyby: 1:0 (trenér domácích), diváci: 150.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Odehráli jsme špatný první poločas. Byli jsme málo důrazní, všechny nerozhodné míče měl soupeř, ačkoliv jsme si před zápasem řekli, že by to mělo být naopak. Nebyli jsme aktivní v útoku, ani v obraně. Nedokázali jsme využít, že Slovanka měla v každé čtvrtině vždy rychle čtyři fauly a místo toho, abychom atakovali koš, obstřelovali jsme ho z dálky a dostávali se do psychické nepohody.

Po změně stran nastoupil úplně jiný Trutnov. Aktivní hrou v útoku a obraně jsme brzy dokázali smazat rozdíl. Bohužel v momentě, kdy to bylo o jediný bod, jsme neproměnili samostatný nájezd, dali šanci soupeři a ten získal svůj náskok zpět. Na začátku čtvrté čtvrtiny jsme zkusili nasadit ultra malou sestavu a zónovou obranu, ale ani tohle nevedlo k úspěchu a Slovanka vedla až o 14 bodů. Pak se znovu projevila naše bojovnost, závěr jsme odmakali, dotáhli se na tři body, ale domácí družstvo proměnilo důležité střely a šestky. Musím uznat, že Slovanka vyhrála zaslouženě. Nicméně sezona je dlouhá, čekají nás další důležité zápasy. Musíme se z prohry poučit a neopakovat chyby, kterých bylo dnes hodně, a jít s hlavami vzhůru do dalších utkání.“