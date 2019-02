Trutnov - Trojka kapitánky Kateřiny Kozumplíkové 0,6 sekundy před koncem zápasu rozhodla o vítězství basketbalistek trutnovské Lokomotivy nad favorizovaným Nymburkem. V utkání 17. kola ŽBL domácí tým senzačně vyhrál 82:79. Byla to koncovka, jaká se jen tak nevidí.

V průběhu dramatického střetnutí Lokomotiva vedla v prvním poločase o deset bodů, ve druhé půli o osm prohrávala.

Obrovské drama jako na houpačce se odehrálo v poslední minutě zápasu. Nymburk nejprve dotáhl čtyřbodovou ztrátu po koši Mircové a dvou trestných hodech Sklenářové na 76:76. Na druhé straně trefila trojku z rohu hřiště Rylichová (79:76), která znovu předvedla vynikající výkon. Hostující celek následný útok nevyužil, Trutnov získal míč a vypadalo to, že si pohlídá poslední sekundy utkání. Nečekanou chybu v rozehrávce ovšem potrestala trojkou čtyři sekundy před sirénou Američanka Parisová a šokovala diváky vyrovnáním na 79:79. Nebyl to však poslední nečekaný moment. Po oddechovém čase trenéra Michala Martiška vypálila z dlouhé vzdálenosti Kozumplíková a trutnovská hala explodovala nadšením (82:79). Její trefa přišla šest desetin sekundy před sirénou.

Srdnatě bojujícímu Trutnovu se tak podařilo porazit v bouřlivém domácím prostředí v této sezoně ŽBL oba české zástupce v EuroCupu Women. V listopadu pokořil KP Brno 93:70. Lokomotiva si upevnila 6. místo v tabulce a navíc se dotáhla na sobotního soupeře, který je pátý díky většímu počtu odehraných utkání.

S týmem Nymburka přicestovala do Trutnova také místní rodačka a odchovankyně klubu Romana Stehlíková, kvůli zranění ovšem do zápasu nezasáhla.

"Byla to hektická koncovka, kterou si každý užil. Po vyrovnání Nymburka čtyři sekundy před koncem jsme si při oddechovaném čase nakreslili signál, po kterém se nám povedlo dát rozhodující koš. Padl sice se štěstím, ale to přálo připravenému a bojujícímu týmu," řekl po výhře trenér BK Loko Trutnov Michal Martišek. "Znovu jsme přitom hráli v sedmi, bez zraněné Terky Šípové. Holky si vítězství zasloužily. Rozhodující bylo, že jsme ustáli kritické momenty, jak na konci prvního poločasu, tak v úvodu druhého, kdy jsme se dlouho nemohli trefit. Poslední čtvrtina byla o srdíčku a to bylo dnes jednoznačně na naší straně. Výhra je odměnou pro hráčky a fanoušky," radoval se trutnovský kouč z cenného vítězství.

"Byl to od nás trapný výkon," poznamenal trenér Nymburka Dan Kurucz. "Nehráli jsme to, co jsme si řekli. Nedokázali jsme těsně bránit domácí hráčky a nechávali jim volné střely. Typickým příkladem toho byly dvě trojky Trutnova v poslední minutě. Ukázalo se, že bez rozehrávačky Wellsové, která je zraněná, nejsme schopní vyhrát," dodal.

V 18. kole ŽBL Lokomotiva nastoupí příští sobotu 9. února v Praze proti Slavii. Družstvo z Edenu vedou slovenští trenéři Stanislav Onuška a Jozef Rešetár, který působil v Trutnově.

BK Loko Trutnov - BS DSK Basketball Nymburk KV 82:79 (21:12, 40:34, 53:56). Body: Rylichová 21 (4 trojky), Adamsová 16 (15 doskoků), Kozumplíková 13, Carterová 12, Potočková a Skutilová 7, Vašáková 6 - Hošková 17, Huňková 16 (4 trojky), Chomenčuková 13 (10 doskoků), Parisová 8, Mircová 6, Krakovičová, Sklenářová a Bittarová 5, Krejzová 4. Rozhodčí: Záruba, Ulrych, Melichárek. Fauly: 16:19, TH: 23/18 - 16/10, trojky: 8:7, 5 osobních chyb: 0:1 (Hošková), diváci: 280.