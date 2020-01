Nejlepší střelkyní hostujícího družstva byla Aneta Finková se 17 body. U domácích překonalo hned osm hráček dvoucifernou hranici. Ve středu 22. ledna v 19 hodin čeká Lokomotivu důležitý domácí duel se Slovankou MB.

Lokomotiva nastoupila ještě bez Američanky Cottonové, která se po komplikaci s udělením víz připojila k týmu v sobotu v Brně, ale do utkání po dlouhém letu ještě nezasáhla. Zápas rozhodla druhá polovina první čtvrtiny. Trutnov po pěti minutách držel vyrovnaný stav 14:14, ale pak se Žabiny devatenácti body v řadě utrhly na 33:14 a získaly výrazný náskok.

Domácí tým pokračoval v útočném představení i nadále a po čtrnácti minutách už dosáhl na 50 bodů (50:26). Lokomotiva přibrzdila rozjeté soupeřky na začátku druhého poločasu, kdy čtyřmi trojkami snížila rozdíl na 16 bodů 67:51 a donutila domácí lavičku k prvnímu time outu v zápase. Po něm přišla další brněnská lavina, která zasypala hostující celek sérií bodů na 82:51 a 96:55. Stovku trefila osm minut před koncem Křivánková.

BK Žabiny Brno - BK Loko Trutnov 119:67 (35:17, 62:37, 96:57). Body: Stoupalová 19, Matuzonytéová 15, Vondráčková a Adamcová 14, Zohnová a Křivánková 12, Záplatová a Šoukalová 11, Vacková 5, Hamzová 4, Galíčková 2 - Finková 17, Rylichová 14, Kozumplíková 13, Potočková a Skutilová 6, Šípová 5, Šmahelová 4, Drbohlavová 2. Rozhodčí: Kapaňa, Křičková, Petrák. Fauly: 16:16, TH: 17/15 – 16/12, trojky: 8:9, diváci: 116.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Žabiny dnes podaly dobrý týmový výkon, o čemž svědčí 30 asistencí. Ukázaly nám, jak se hraje rychlý, moderní basketbal. O něco podobného se v rámci našich možností pokoušíme taky. Je to však dlouhodobý proces a výsledek se nedostaví hned. To není otázka měsíců, ale let. Jsem rád, že tento styl v určitých momentech dokážeme hrát také. Chybí nám však konzistentnost a fyzická vyspělost na to, abychom mohli hrát s týmy jako Žabiny vyrovnanější partie. Dnes, ačkoliv výsledek se může zdát hrozivý, jsme určitě podali lepší výkon než proti Hradci Králové v Českém poháru v prvním utkání v novém roce. Věřím, že důsledně zregenerujeme a připravíme se na středeční klíčový domácí zápas proti Slovance."