"Doufám, že to byla pro nás dobrá lekce, ze které se brzy oklepeme a poučíme. Už teď se soustředíme na dalšího soupeře, kterým bude v neděli doma Chomutov," řekl trenér BK Loko Trutnov Michal Martišek.

Trutnovskému týmu se první utkání, které se muselo hrát bez přítomnosti diváků, nevydařilo. Oproti úvodním dvěma zápasům sezony, v nichž střelecky exceloval, tentokrát za soupeřem zaostal. Lokomotiva měla sice nadějný úvod, ale to byl jen okamžik. Od vyrovnaného stavu 10:10 se začaly Žabiny vzdalovat (první šňůra na 19:10), po patnácti minutách už vedly o 20 bodů 42:22 a během zápasu si vytvořily náskok až 42 bodů.

Byl to pro ně vůbec první zápas v sezoně. Úvodní tři duely v RENOMIA ŽBL totiž měly odložené kvůli rozsáhlému výskytu koronaviru v týmu. Už v prvním poločase se jim podařilo nastřílet 52 bodů. Ve třetí čtvrtině sice Trutnov bojoval o lepší výsledek, podařilo se mu snížit ze stavu 55:33 na 55:41, ale po oddechovém čase domácích se vrátila situace do původních kolejí. Žabiny se utrhly na 70:44 a definitivně rozhodly.

BK Žabiny Brno - BK Loko Trutnov 98:59 (28:17, 52:31, 74:46). Body: Stoupalová 20, Kopecká 17, Křivánková, Adamcová a Hamzová 10, Vacková a Mikšíková 9, Vondráčková 7, Galíčková 6 - Wilson 14 (12 doskoků), Králová a Kozumplíková 11, Rylichová 8, Ježková 7, Hajnová 3, Linhartová a Finková 2, Šmahelová 1. Rozhodčí: Nejezchleb, Komprs, Nehoda. Fauly: 21:21, TH: 18/15 - 15/9, trojky: 5:2, 5 osobních chyb: 1:0 (Galíčková), bez diváků.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Dneska jsme dostali několik lekcí. Hlavně lekci v efektivitě a tvrdosti domácího týmu. Ačkoliv byli poznamenaní karanténou a nemocí, tak dneska to na nich nebylo vidět. Hráli s elánem, rychle - přesně to, o co jsme se chtěli pokoušet my. Bohužel se nám to nepovedlo, i díky tomu, že nás domácí do tohoto stylu hry nepouštěli. Měli jsme velice špatné basketbalové rozhodnutí, jak v přechodové fázi, tak v útoku. Byli jsme strašně udriblovaní na silné straně. Vůbec jsme nepřenášeli míč na slabou stranu, nevytvářeli tlak na obranu. Tímhle způsobem jsme to domácímu týmu dost ulehčovali. Ještě nás na začátku zasáhlo, že 10 minut před utkáním nebyla schopna nastoupit hráčka základní pětky Tereza Šípová. Takže naše rotace šla zase o jednu hráčku míň. A hlavně zejména výškově i váhově jsme po celou dobu utkání ztráceli. Domácí jednoznačně zaslouženě vyhráli. Byli lepší ve všech aspektech."

Viktor Pruša, trenér BK Žabiny Brno: "Do zápasu jsme díky koronavirové situaci šli s velkým mankem, de facto celá příprava nám odpadla. Museli jsme začínat od nuly, navíc se holky zapojovaly postupně. Tudíž jsme z toho měli zdravý respekt. Vzhledem k tomu, že Trutnov je tým, který hraje agresivní a rychlý basketbal, tak jsem měl trochu obavy, jak se s tím hráčky vypořádají. Ale výsledné skóre ukazuje, že se to povedlo."