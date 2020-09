V napínavé poslední čtvrtině byly dalším klíčovým okamžikem dvě po sobě jdoucí trojky od Rylichové a Kozumplíkové, díky kterým Lokomotiva otočila nepříznivý stav 83:87 na 89:87. Nejlepší střelkyní Trutnova byla s dvaceti body Rylichová, kapitánka Kozumplíková přidala 17 bodů. Třinácti body se blýskla ve svém šestnáctém ligovém zápase Ježková a výrazně si vylepšila osobní střelecké maximum, v lize dala dosud nejvíce dva body.

Navzdory nezbytným opatřením kvůli epidemiologické situaci a dodržení potřebných nařízení panovala v hale bouřlivá atmosféra. Ve středu hraje Trutnov ve Strakonicích, v neděli 4. října v 17:00 nastoupí doma proti Slovance.

Ačkoliv se ligový basketbal nehrál v Trutnově od 4. března, hned první zápas po dlouhé pauze stál za to. Trutnovské hráčky do něj nastoupily s obrovskou chutí, srdnatě vzdorovaly favorizovanému soupeři a vybojovaly velmi cenné vítězství. Šest domácích hráček si připsalo dvouciferný počet bodů.

RENOMIA ŽBL - 1. kolo: BK Loko Trutnov - KP Brno 94:92 (22:21, 50:47, 75:78). Body: Rylichová 20, Kozumplíková 17, Ježková a Finková 13, Králová 11, Wilson 10, Šípová 5, Linhartová 3, Šmahelová 2 - Potter 21, Zohnová a Remenárová 17, Beránková 14, Hynková 9, Kopecká 8, Paťorková 4, Hadačová 2. Rozhodčí: Kovačovič, Výborný, Bohata. Fauly: 23:24, TH: 21/14 - 24/18, trojky: 10:6, 5 osobních chyb: 1:0 (Šípová), technické chyby: 1:0 (Šípová), diváci: 148.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Je to ohromně cenný, vítězný start do ligy. Ačkoliv naše příprava byla daleko vzdálená od ideálu, tak dneska se to všechno sešlo a je z toho krásný výsledek. Zápas byl krásnou reklamou na ženský basketbal. Kdo podceňuje ženský basketbal a tvrdí, že není atraktivní, měl by se podívat na toto utkání. Výsledek, samotný průběh a diváci hovoří za vše. Holkám jsem před poslední čtvrtinou říkal, že to už nebude tolik o basketbalových dovednostech a kvalitách, ale hlavně o nasazení, koncentraci a srdíčku. Pořád jsme bojovali, i když jsme v poslední čtvrtině prohrávali o čtyři body. Věřili jsme do poslední chvíle, že vyhrajeme, a konečný výsledek je pro nás odměnou."

Dušan Medvecký, trenér KP Brno: "O naší porážce rozhodla naše obrana jedna na jedna. Když dostanete 94 bodů, nemůžete vyhrát. Stalo se to, na co jsem holky upozorňoval. Neplnily to, co jsme si řekli, proto jsme v Trutnově prohráli. Nicméně jsme ještě měli šanci vyhrát, ale poté Potter vyrobila úmyslný faul. Myslím, že domácí družstvo si zasloužilo vyhrát."