Nejlepší střelkyní atraktivního duelu byla Anna Rylichová, která nastřílela 24 bodů, Eva Skutilová přidala 16 bodů. Double double za 13 bodů a 12 doskoků si připsala Američanka Bailee Cotton. "Vzhledem k tomu, že Trutnov vedl 32 minut a my pouze dvě a půl minuty, je jeho vítězství spravedlivé. Utkání bylo dobrou reklamou na ženský basket," uznal trenér SBŠ Ostrava Ladislav Pavlát.

Poslední střetnutí před reprezentační pauzou sehraje trutnovský tým v pátek 1. listopadu v Chomutově. Doma se představí až v sobotu 23. listopadu v derby s Hradcem Králové.

BK Loko Trutnov - SBŠ Ostrava 75:71 po prodloužení (20:20, 40:35, 50:48, 61:61). Body: Rylichová 24, Skutilová 16, Cottonová 13 (12 doskoků), Kozumplíková 10, Herinková 7, Finková 3, Drbohlavová 2 - Dickeyová 21, Jonesová 15 (12 doskoků), Simpsonová 11 (11 doskoků), Murrayová 10, Miklíková 6, Pavlicová 4, Grbičová a Lukovičová 2. Rozhodčí: Kubiš, Scholzová, Hartig. Fauly: 21:25, TH: 28/21 - 22/15, trojky: 8:6, diváci: 260.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: „Naše druhé vítězství v prodloužení je po zápase se Strakonicemi ještě cennější. Ostrava byla favoritem a výhru bych přirovnal k našim výhrám v minulé sezoně, kdy jsem doma dokázali zaskočit favorizované soupeře. Podle mě byla rozhodujícím faktorem naše obrana ve druhé půli. My nevyhráváme zápasy často díky obraně, máme v ní velké problémy i vzhledem k našim fyzickým dispozicím, ale před zápasem jsme si ukázali dvě-tři věci, kterými jsme chtěli Ostravu odříznout. Všechno jsme důsledně plnili a zejména v momentech, kdy se zápas lámal.“

Ladislav Pavlát, trenér SBŠ Ostrava: „O naší porážce rozhodl první poločas, ve kterém jsme byli málo důrazní a aktivní na obranné i útočné polovině. Vůbec jsme neplnili taktické pokyny, se kterými jsme šli do zápasu. Až důraznější promluva o přestávce nás vrátila zpátky do utkání. Po vyrovnaném stavu v základní hrací době rozhodovalo prodloužení. V něm domácí tým odskočil po trojce Katky Kozumplíkové, pak už se spíše házely trestné hody, ve kterých byl Trutnov úspěšný. Vzhledem k tomu, že Trutnov vedl 32 minut a my pouze dvě a půl minuty, je jeho vítězství spravedlivé. Utkání bylo dobrou reklamou na ženský basket. Celé víkendové kolo bylo zajímavé ve všech halách. I my jsme si užili diváckou atmosféru a doufám, že také do ostatních hal přijde obecenstvo, které bude fandit a vytvoří hráčkám atmosféru, kterou si zaslouží.“