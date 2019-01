Trutnov – Basketbalová Kara odehrála v pozici jasného outsidera velice slušný zápas na palubovce USK Praha, kde přes porážku 77:98 zanechala výborný dojem.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

O utkání a nejen o něm se pak den po zápase rozhovořila PETRA ZÁPLATOVÁ, která k výsledku přispěla mimo jiné dvěma úspěšnými pokusy za tři body a navázala na svůj výborný výkon ze středečního duelu proti Hradci.

Petro, máte za sebou týden, který rozhodně můžete hodnotit kladně, souhlasíte?

Určitě. Ve středu jsme doma oslavily postup v evropské soutěži a v sobotu proti USK jsme odehrály skvělý zápas. Chyběla nám Darča Mišurová, přesto jsme se soupeřek nezalekly a odehrály to dobře.

Ve Středoevropské lize jste si zajistily postup na Final Four. Jak se těšíte do Aradu, kde budete obhajovat loňské prvenství?

V Aradu jsme už byly, takže máme v paměti fajn zážitky. Jinak ale bude super zahrát si s kvalitními soupeři a čekají nás tam určitě super zápasy, při nichž nasbíráme další zkušenosti. Já osobně se hodně těším a myslím, že mohu mluvit i za holky.Vy jste ve středu podala skvělý výkon proti Hradci.

Povzbudil vás i pro duel s hvězdami nabitým USK?

Určitě. Jednou se daří, jednou ne. Ty výkyvy jsou znát a každý zápas je jiný. Určitě se mi ale po středečním utkání šlo do dalšího zápasu líp.

Jaký vlastně z vašeho pohledu sobotní zápas byl?

Z mého pohledu jsme se hlavně bály, jak se nám bude hrát bez Darči Mišurové. Ona je velký tahoun a kvůli zranění nemohla nastoupit. Přesto jsme bojovaly, náskok soupeřek jsme stahovaly, pak nám ale zase utekly. Přesto jsme sehrály výborný zápas a myslím, že do budoucna by se s nimi další podobně vyrovnaná utkání dala odehrát.

Jak říkáte, na Folimance vám scházela Darina Mišurová. Jak se týmu hraje bez své elitní rozehrávačky?

Hra je bez ní určitě jiná. Ona tomu dává větší klid. Já se na rozehrávce taky objevuji, ale moc se tam necítím. Radši hraji na křídle. Všechny jsme v sobotu pocítily, jak nám chybí, ale i bez ní jsme musely hrát a možná nás to i víc semklo. Celý tým bojoval, byl to dobrý výkon.

Již ve středu nastoupíte v Karlových Varech. Je pro vás jejich vítězství na palubovce Valosunu dostatečným varováním?

Abych pravdu řekla, ten výsledek nás hodně překvapil. A hlavně i povzbudil, protože kdybychom teď všechno vyhrály, mohly bychom se ještě dostat mezi nejlepší čtyři týmy soutěže. Je to na nás. Pokusíme se ve Varech zabojovat a vyhrát. My se nesmíme moc koukat kolem sebe na jiné výsledky. Každý zápas je jiný a víme to samy. I my prohrály v přípravě s Pardubicemi. Je to prostě jen na nás.

Klopýtnutí Valosunu by pro vás mohlo být hozenou rukavicí. Věříte, že byste ještě mohly zkusit zabojovat o čtvrté místo, a tím i o postup do skupiny A1 po základní části?

My musíme hlavně jít do každého zápasu s tím, že tomu věříme, jinak to ani nejde. Když si budeme věřit a budeme dostatečně bojovat, pak myslím, že naděje na tu čtyřku pořád bude.

USK Praha – Kara Trutnov 98:77 (31:22, 58:37, 73:61)



Body: Milton-Jonesová 26, Elhotová 18, Whalenová a Vítečková 13, Šujanová 9, Bartoňová a Bednářová 6, Pecková 4, Kulichová 3 – Šnajdrová 19, Hindráková 16, Nováková 12, Kušlitová 11, Komžíková 9, Záplatová 6, Vacková 3, Tothová 1. Rozhodčí: Kec, Vávrová. Fauly: 21:20. Pět osobních chyb: 0:1 (37. Komžíková). Trojky: 4:7. Trestné hody: 21/16 – 22/16. Doskoky: 44:32. Ztráty: 13:19. Získané míče: 12:4.