Okleštěná sestava Lokomotivy neubrala ze svého odhodlání navzdory prořídlé soupisce a statečně se pustila na Rosničce do prvního čtvrtfinálového souboje. Otevřela ho trojka Kozumplíkové a po pěti minutách držel Trutnov vedení 4:5. Třetí tým po základní části se rozjížděl pozvolna, až teprve na sklonku první čtvrtiny začal nabírat na obrátkách a v 8. minutě vedl 17:8. Druhou čtvrtinu vyhrály Žabiny 19:9 a po prvním poločase měly k dobru 16 bodů.

Za první čtyři minuty druhého poločasu povolila Lokomotiva soupeři jen jediný koš a držela skóre na 41:28, potom se ale Žabiny začaly prosazovat a utrhly se rychle na 53:30 a 64:33. Zdecimovaná trutnovská sestava už jen těžko hledala protizbraň na rozjetého favorita, který si připsal první bod ve čtvrtfinálové sérii.

BK Žabiny Brno - BK Loko Trutnov 78:44 (22:16, 41:25, 64:35). Body: Zohnová 14, Webbová 12, M. Vacková a Dudášová 10, Matuzonytéová, Křivánková, Adamcová a Šoukalová 6, Stoupalová 4, Záplatová a Lančová 2 - Carterová 20, Šípová a Kozumplíková 8 (10 doskoků), Adamsová 5 (11 doskoků), K. Holubcová 2, Vašáková 1. Rozhodčí: Hruša, Kučírek, Kovář. Fauly: 16:10, TH: 2/0 - 8/6, trojky: 6:8, diváci: 105. Stav série: 1:0.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Na celou sérii play-off jsme se opravdu těšili a zodpovědně připravovali. Bohužel to, co se nám přihodilo v posledních dnech, je krutá rána a v této chvíli neumíme říct, jak se vypořádáme s touto situací. Nejprve jsme přišli o Terezu Královou, z osobních důvodů nebyly k dispozici Eva Skutilová a Kristýna Lačná. Anička Rylichová se zranila na čtvrtečním tréninku a Štěpánka Ježková zůstala ležet s nemocí dnes ráno. V sedmi hráčkách, čekající na doplnění dvojicí kadetek Aneta Finková, Klára Drbohlavová z jejich utkání, jsme chtěli s fyzicky náročným soupeřem odehrát co nejlepší utkání. A také věřit, že se v úterý doma, případně ve čtvrtek v Brně, dostaneme do takového počtu, abychom mohli být schopní hrát.

V zápase jsme nezačali vůbec špatně, vedli jsme a na domácích byla znát trošku nervozita. První zádrhel přišel v momentě, kdy se zranila další hráčka Míša Potočková a naše rotace se ještě zúžila. Až do 17. minuty jsme se drželi do deseti bodů, v závěru prvního poločasu nám Žabiny utekly na 41:25. Druhou půli jsme také nezahájili špatně. Dobře jsme bránili, ale v útoku jsme i v důsledku ubývajících sil nebyli schopni příbližit se soupeři. Pak už se naplno projevila fyzická vyspělost a hlavně početnost Žabin, které postupně navyšovaly své vedení. Poslední krutá rána přišla sedm minut před koncem v podobě zranění Terky Šípové.

I přes vysokou prohru jsme dnes opět ukázali, jak se bojuje a nevypustili nic ani na vteřinu. Teď je pro nás důležité dát nějakým způsobem dohromady počty hráček, abychom mohli v úterý a ve čtvrtek vůbec nastoupit. Je to situace, kterou bych nepřál zažít nikomu. Ale i po dnešku můžu říct, že ať nastoupíme v jakékoliv sestavě, tenhle tým nic nevypustí. Na co to bude stačit, uvidíme."

Viktor Pruša, trenér BK Žabiny Brno: "Začátek úplně nenasvědčoval tomu, že vyhrajeme nakonec takovým rozdílem. První čtvrtina byla nervózní z obou stran, zvlášť u nás. Báli jsme se trochu zakončení, ale jsem rád, že v průběhu druhé čtvrtiny a hlavně ve třetí čtvrtině jsme zápas rozhodli a dopadl pro nás vítězně. Apeloval jsem na holky, že první utkání play-off je hodně důležité pro vývoj celé série, takže jsme rádi, že jsme tohle zvládli a ustáli."

Druhé utkání čtvrtfinálové série se hraje v úterý 12. března v 18:30 v Trutnově.