Basketbalové juniorky trutnovské Lokomotivy zakončily dlouhodobou fázi extraligy na velmi pěkném šestém místě a už tento pátek je čeká účast na mistrovství České republiky.

Na závěrečný turnaj sezony si vybojovalo vstupenku osm nejlepších družstev, přičemž svěřenkyně trenéra Petra Kapitulčina měly jistotu již několik kol před koncem základní části.

ČTYŘKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI NEBYLA DALEKO

Nechybělo dokonce mnoho, aby Lokomotiva na republiku zamířila ze čtvrté pozice, o tu při rovnosti bodů s Havířovem a pražským USK přišly Východočešky jen vinou horší vzájemné bilance s oběma kluby.

„Přesto jsem spokojený. Před sezonou s námi naprosto nikdo nepočítal a náš postup na republikový šampionát je asi největší senzací soutěže. Protože jsem ale maximalista, tak mě trošku mrzí, že jsme v úplném závěru nevybojovali ono čtvrté místo. Stačila jedna výhra navíc, přičemž jedno utkání jsme prohráli trojkou v poslední sekundě,“ prozradil Deníku kouč Kapitulčin.

Nyní je před týmem zmiňované MČR a v jeho čtvrtfinále čeká trutnovské hráčky třetí celek základní části BA Sparta Praha.

„Jde o velmi silný tým, který po většinu soutěže bojoval o vítězství v základní části. Ta bude proti nám velkým favoritem jak z hlediska své kvality, tak i složení kádru. Žádná z hráček Sparty neřeší aktuálně maturity a soupeř se tak může v klidu připravovat. Naopak naše opory poslední dva týdny 'zkoušku dospělosti' řeší. To ale neznamená, že nejedeme bojovat, naopak chceme dokázat, že náš postup mezi elitu není žádnou náhodou,“ dodal Petr Kapitulčin.

BUDE DOMA JEN HRADEC NEBO I TRUTNOV?

Turnaj osmi nejlepších se odehraje v Hradci Králové a domácí tým do něj půjde coby vítěz základní části. „Letošní ročník je nesmírně vyrovnaný. Největší ambice asi mají v tabulce odskočení Hradec, Sparta a Slovanka, ale všech osm celků může reálně přijet s medailovými ambicemi. Kvalitu na to mají všechna družstva, pevně věřím, že i to naše,“ projevil kouč důvěru svých svěřenkyním.

Kapitulčin zároveň věří, že se jeho tým bude moci opřít o podporu publika. Jelikož se hraje finálový turnaj de facto za rohem, mohly by mít diváckou podporu vedle domácích hráček také mladé basketbalistky z Trutnova.

„Účast našich fanoušků bychom samozřejmě uvítali. Vinou covidu máme po třech letech možnost hrát o medaile pro Trutnov. Všechny naše příznivce bych proto rád do Hradce pozval, protože holky si jejich podporu nejen za letošní sezonu určitě zaslouží,“ dodal trutnovský lodivod.

Čtvrtfinálové duely – pátek 6. května, 11.00: Sokol Hradec Králové – BK Žabiny Brno. 13.15: BK Havířov – USK Praha. 15.30: Basket Slovanka – BK Levhartice Chomutov. 17.45: BA Sparta Praha – BK Loko Trutnov.

Konečná tabulka extraligy



1. Hradec Králové 26 23 3 1915:1487 49

2. Basket Slovanka 26 22 4 1908:1469 48

3. BA Sparta Praha 26 21 5 1866:1637 47

4. BK Havířov 26 16 10 1934:1814 42

5. USK Praha 26 16 10 1858:1507 42

6. Loko Trutnov 26 16 10 1608:1535 42

7. Chomutov 26 14 12 1634:1614 40

8. Žabiny Brno 26 13 13 1830:1679 39

9. HB Basket 26 11 15 1897:1831 37

10. Pardubice 26 10 16 1541:1682 36

11. BK Strakonice 26 9 17 1627:1741 35

12. SBŠ Ostrava 26 6 20 1487:1797 32

13. KP Brno 26 5 21 1471:1855 31

14. Jablonec n. N. 26 0 26 1250:2178 26