Trutnov - Kouč basketbalistek Kary Trutnov, Martin Petrovický, komentuje pro náš Deník a www.bktrutnov.cz dění na Světové univerziádě vBělehradu, kam odjel vpozici asistenta české reprezentace.

Trutnovský trenér Martin Petrovický. | Foto: Vilém Fischl

Sobotní utkání o 3. místo s Austrálií jsme začali nedůrazně a brzy si soupeř vytvořil dvanáctibodový náskok. Nám se podařilo změnou obrany dotáhnout náskok a do poločasu se Australanky do naší zóny nedokázaly prosadit. Ve druhém poločase si soupeř už do zóny věděl rady, tak jsme se vrátili zpět k osobní obraně, která nám pomohla opět dotáhnout ztrátu. Bohužel soupeř po celé utkání dokázal využívat svou výškovou převahu a v konci utkání už drama nepřipustil.

V neděli jsme se byli podívat na atletice, kde se představili naši atleti ve třech finálových disciplínách. Večer jsme absolvovali závěrečný ceremoniál v Beograd Aréně a v pondělí v půl osmé jsme už vyráželi na letiště k návratu domů.