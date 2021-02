Zvýšený zájem o toto odvětví, kde tolik nerozhodují dobře namazané lyže, jako spíše přesná muška odstartoval rok 2013.

„Boom v našem sportu začal po mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Bylo pro naše barvy, z pořadatelského hlediska i pro propagaci biatlonu velice přínosné. Přenosy vysílala televize a s úspěchy českých reprezentantů přišel nárůst dětí nejen do našeho oddílu. Zatímco dříve jsme měli v oddíle kolem dvaceti dětí, tak teď jich je v žákovských kategoriích zhruba čtyřicet. V dalších letech už se mládežnická základna rozšiřovala konstantě. O našem sportu už se ví, zájemci vědí, kde nás najít. Díky tomu jsou v současné době biatlonové oddíly plné. Samozřejmě těch středisek není moc v republice. My se nacházíme v takové geografické poloze, že se děti z okolních vesnic stahují k nám a ty vzdálenější do Nového Města na Moravě. Biatlon se dostal vysoko do podvědomí veřejnosti. A to, že mají občas čeští reprezentanti občas nějaké výkyvy, to už v tom nehraje roli,“ vzpomíná Jiří Faltus, vedoucí trenér Sportovního střediska v Letohradě.

V následujícím roce povýšila biatlon na jeden z elitních českých sportů Gabriela Soukalová (nyní Koukalová). Na olympiádě v Soči získala hned dvě stříbrné medaile.

„Samozřejmě si na ten první boom při úspěších nejen Gabriely Koukalové dobře vzpomínám. Někde okolo roku 2013 se zájem o biatlon zvýšil. Hlavně se ale náš sport dostal lidem do povědomí a přestali se nás ptát, jestli se u biatlonu i plave. V té době chodila spousta nových dětí se zájmem biatlon dělat. Ono se to ale postupem času muselo selektovat. Přece jen, někteří zjistili, že tenhle sport není jen o střílení, ale že se u něj musí také běhat. Tím, že dětí bylo více, bylo také potřeba mezi nimi vybírat ty, u kterých byl předpoklad, že u biatlonu vydrží,“ popisuje Jan Sucharda, předseda biatlonového oddílu KB Jilemnice.

O přínosu Koukalové svědčí pohled do statistik Českého biatlonového svazu.

„Do osmnácti let máme více dívek než chlapců. Takže ten efekt Gábina se tam určitě musel projevit,“ vysvětluje generální sekretářka svazu Eva Kupilíková.

Jak se jednou dostaneš do biatlonové party, je to láska na celý život… Alespoň takto chodí v Letohradě.

„Většina z těch dětí boomu v našem oddíle u biatlonu zůstala. Když už ne jako závodníci, tak jako trenéři, rozhodčí, servismani. Ze stále aktivních to jsou současní reprezentanti Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska,“ zmiňuje Faltus nástupce letohradských ikon Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra.

Ze statistik svazu:



Rok 2013

počet členů svazu 1360

mládež 530



Rok 2017

počet členů svazu 2090

mládež 1170



Rok 2021

počet členů svazu 2500

mládež 1350



- 70 biatlonových klubů



- 4 SCM (Jablonec n. N., Jilemnice, Letohrad, Nové Město na Moravě)

Český biatlon si udržuje konstantní výkonnost a také vychovává medailové nástupce. Ti udeří, když to nikdo nečeká… Jako stříbrný Michal Krčmář na olympijských hrách v Pchjončangu nebo senzačně bronzová Lucie Charvátová na loňském MS v Anterselvě. Razítko na úspěšnou desetiletku dala před týdnem Markéta Davidová. Ve slovinské Pokljuce vypálila všem favoritkám rybník v individuálním závodě! Tak to, aby si biatlonoví činovníci připravili štos zápisových lístků. I když ve Sportovních centrech mládeže euforii krotí.

„Neočekávám už extrémní nárůst. Nepřeje tomu covidová doba. Sportování jako celku. Pochopitelně jsme za zlato Markéty rádi. Pokračujeme v medailovém trendu a každý takový výjimečný úspěch nás ještě více zviditelní,“ má jasno Faltus.

„Po úspěchu Gábiny se počet zájemců o tento sport celorepublikově zvýšil skoro třikrát. Tehdy stál biatlon na jakési startovní čáře, nikdo o něm moc nevěděl. Teď už je to jinak, veřejnost o našich biatlonistech ví. Nečekáme, že by se zlatá medaile Markéty Davidové nějak dramaticky projevila v nárůstu mládeže,“ doplňuje slova kolegy Jan Matouš, vedoucí střediska SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou.

Novému boomu nenahrává tomu ani covidová doba ani demografický vývoj, respektive slabší ročníky narození.

„Nikdo teď ve sportu neví, co udělá tato doba s mládeží, jak velký negativní vliv to na ni bude mít. My jsme nemohli uskutečnit pro děti žádný závod. A tréninky jsou za dodržení všech opatření velmi omezené. Ale to, že nemůžou závodit, je špatné. Sportování jako takové se muselo potlačit. V Markétě máme určitě pro mládež velkou motivaci. Za současné situace ale nedovedeme odhadnout, jestli a jaký nárůst dětí do biatlonu bude,“ krčí rameny Matouš.

„Nyní je to už konstantní, společnost úspěchy biatlonistů očekává. Spíš je průšvih ta dnešní doba. Děti se nehýbou, ve svých aktivitách jsou omezené. Vytratily se návyky pravidelného chození ven, sportování ve skupinách. Trpět bude nejen biatlon, ale i jiné sporty. Vrcholový sport roční výpadek ohromně pocítí. Už nyní je těžké děti zvednout od počítačů, opadl u nich zájem jít ven. Myslím, že nás čeká problém, jaký si málokdo umí představit,“ přemítá Jan Sucharda.

Sonda do nejvyšších míst



Eva Kupilíková, generální sekretářka Českého biatlonového svazu:

„Zaznamenáváme nárůst u dětí, mládeže, ale nabalují se na ně i zájemci starší osmnácti let. V posledních letech už je ale nárůst konstantní a dá se říct, že stejný. Ono hodně záleží na šíři potenciálu sportuchtivých dětí. Momentálně nejsou tak silné ročníky, dětí není tolik, proto rozšiřování základny není tak dominantní. Přesto roste. Já pracuji na svazu od roku 2012 a když jsem nastupovala tak měl nějakých dvanáct set členů. Teď máme rok 2021 a naše základna čítá dva a půl tisíce členů. Nicméně očekávám, že se číslo bude pomalu zastavovat. Takže ani nedávné zlato Markéty Davidové, nebude mít takový vliv.

Pomalu nám dorůstají děti z té generace, kterou ovlivnila svými úspěchy Gábina Koukalová. Takže jsme v očekávání, jak si povedou. Těšíme že, někdo další převezme žezlo po Markétě Davidové.“