Jilemnice - Tři cenné kovy přivezli z mistrovství světa juniorů a dorostu čeští reprezentanti, přesněji dva závodníci z Jilemnice. Jakub Kocián a Tereza Voborníková nejprve zazářili ve vytrvalostních závodech, když prvně jmenovaný ve slovenském Osrblie vybojoval bronz a jeho oddílová kolegyně se pak blýskla stříbrnou medailí. Voborníková o týden později šampionát na bedně i zakončila, když ve stíhacím závodě dojela opět druhá.

Tereza Voborníková (vlevo) na stupních vítězů společně s vítěznou Švýcarkou Amy Basergaovou a třetí Norkou Maren Bakkenovou | Foto: Jiří Novotný

Jako první přišel úspěch Jakuba Kociána, jehož výkon ohodnotil reprezentační trenér Michael Málek slovy: „Medaile se nedá předpovědět, protože nezáleží jen na vašem výkonu, ale také na počínání soupeřů. Kuba měla svůj dobrý den. Ukázal, že je kvalitním střelcem a po zdravotních komplikacích se dostal i do dobré běžecké formy.“

Kocián v létě před šampionátem dlouho laboroval s nemocemi. Další komplikace pak přišla během prosincové přípravy v Obertilliachu, kde onemocněl znovu. „Při prosincovém Českém poháru v Novém Městě na Moravě to z jeho strany ještě nebylo dobré, ale o dva týdny později v Jablonci už naznačil, že jeho výkonnost stoupá a dnes byl odměněný,“ dodal na adresu čerstvého medailisty z mistrovství světa Málek.

Tereza Voborníková si ze Slovenska přivezla nezapomenutelné úspěchy hned dva a oba měly punc stříbra. „Terka Voborníková závodí celou sezonu v dobré formě. Prodat svoji výkonnost na nejdůležitější akci roku, to je ovšem ještě něco jiného. Ona však svoji roli ustála a mám z jejího výkonu velkou radost,“ hodnotil jilemnickou dorostenku trenér Aleš Lejsek.

Na závěr šampionátu se Voborníková opravdu ukázala. Ve stíhačce se k medaili propracovala bezchybnou střelbou a výborným během z 11. místa. „Dvě medaile úplně předčily moje očekávání,“ radovala se ze svého úspěchu jilemnická biatlonistka. „Děkuji všem, kteří mi k nim pomohly. Je to pro mě velká motivace nejen do zbytku sezony, ale především směrem k letní přípravě a přechodu mezi juniorky,“ řekla po závodě.

A co k výkonu nadějné dorostenky řekl trenér Lejsek? „Byla to jedna velká paráda na střelnici i na trati. Jistotou oplývala už při nástřelu, a pak si sebevědomí přenesla také do závodu. Po zásluze získala druhou medaili a nám všem udělala velkou radost.“