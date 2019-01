Trutnov - Existenční zápas všipkařské Extralize Královéhradeckého kraje sehrálo duo bojující oudržení Bican a Vítkov. Jejich poslední letošní duel vyhráli reprezentanti Bicana 12:6 a rozhodli tak osvé účasti vextralize ivpříští sezoně.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Naopak Vítkov bude muset absolvovat náročnou Kvalifikaci o extraligu, kde v jeden den, konkrétně 31. května, poměří síly s okresními mistry Trutnovska, Náchodska, Jičínska a vicemistrem Trutnovska. Příští ročník Extraligy si z této pětice zajistí první dva celky.

Šlágrem pátého kola finálové části extraligy však bylo klání královéhradecké Palmy a trutnovského Kousala.

Souboj nejvážnějších adeptů na historicky první mistrovstký titul Královéhradeckého kraje vyzněl lépe pro domácí hráče Palmy, kteří své soky přehráli poměrem 11:7. Po čtrnácti dnech se tedy Palma navrací do čela tabulky, kde střídá právě Kousala.

Skol znovu ukrojil z náskoku Dvoračky

Ze šlágru kola prvních dvou celků tabulky nejvyšší soutěže vzešel jako vítěz Skol. Dvoračce nepomohla ani výhoda domácího prostředí a podruhé v sezóně se musela sklonit před uměním soupeře. Z náskoku na čele, který ještě před necelými čtrnácti dny činil devět bodů, je rázem pouhý tříbodový rozdíl. Ve skupině o udržení zabodovalo sestupem vážně ohrožené Inferno, které poměrně hladce přehrálo Soudek.

Ve druhé lize jsou doslova krůček od první ligy Bejci. K jejich postupu by nedošlo již pouze shodou několika okolností respektive náhod. Aby totiž Bejci skončili v konečné tabulce na třetím místě a tedy prvním nepostupovém, nesměli by v posledních čtyřech kolech již vůbec bodovat a naopak plné zisky by si musely připsat hned dva celky Námořníci a A je to. Pravděpodobnost splnění této teorie je ale téměř nulová.

Prvního postupujícího má také třetí liga. Je jím Výletní hospůdka A, která v neděli zdolala snadno druhé Black Angels. Vyrovnané utkání sehrála Valdštejnská a Chotěvice. Z přímého duelu o třetí pozici vytěžili o bod více hosté z Chotěvic a to díky výhře v prodloužení. Poražení domácí ale ještě mají k dobru dohrávku prvního kola s Zifčákem. Podrobnější informace naleznete na webu šipkařů Severovýchodu Čech – www.willcap.cz.

Výsledky Extraliga KHK (finálová část) – o titul: Palma Omni Hradec Králové – Kousal Twist Trutnov 11:7, Truhles HK – Republika Úpice 6:12, Marvin HK – Baník Žacléř 5:13, Úletáři HK – Černý Sup Hajnice hrálo se včera, U vody Rychnov – Kobry Trutnov odloženo.

O udržení: U Bicana Hostinné – Vítkov Jilemnice 12:6.