Pouze rezerva Jičína dokázala udržet čest východočeského tria a ve druhém kole I. ligy házenkářů vybojovat alespoň jeden mistrovský bod. Stalo se tak na palubovce Hustopečí, kde Jičínští měli i na vítězství, leč nakonec byli rádi za remízu.

Dvoráci po porážce od Strakonic padli i ve vršovické hale, Náchod si z Bystřice pod Hostýnem přivezl krutý debakl.

Hustopeče – Jičín B 24:24 (14:16)

Jičínská rezerva v úvodním kole pauzírovala a nerozehranost jako by se podepsala na nepříliš povedeném vstupu do zápasu. Na začátku 4. minuty totiž domácí vedli 3:0 a náskok si zpočátku i udržovali. Hosté se však do zápasu postupně dostávali a s velkou pomocí střelecky disponovaného Matouše brzy skóre přetavili na svou stranu. Po trefě Hájka dokonce ve 25. minutě vedli rozdílem čtyř branek.

Poločas Jičínští vyhráli o dva góly, brzy po pauze ale o náskok přišli a skóre se začalo přelévat ze strany na stranu. Velká škoda, že Východočeši nedokázali uhájit stav 21:23, který na tabuli svítil po jubilejní desáté Matoušově trefě. Domácí totiž duel třemi góly otočili a Jičín nakonec musel být rád za remízu, kterou v čase 59:00 vystřelil Hájek.

Fakta – branky: Krošík 5, Strouhal 5/4, Tejzr a Uhriňák 4, Blažek, Jankovič, Semerád, Havlík, Myslík a Horký 1 – Matouš 10, Drbohlav 5, Hájek 3/1, Kolc, Matula a Frýba 2. Rozhodčí: Pražák, J. Šulc. Vyloučení: 2:5. ŽK: 2:2.

Vršovice – Dvůr Králové n. L. 24:20 (12:10)

Shodné výsledky obou poločasů rozhodly o tom, že královédvorští házenkáři také ze druhého zápasu v sezoně odešli s prázdnou. V polovině první půle přitom hosté třígólovou sérií (Etrich, Šturm, Groh) odskočili soupeři na rozdíl dvou branek, když však podobnou mincí odpověděli Pražané, byla z toho dvoubranková poločasová ztráta.

Tu brzy po návratu z kabin smazal Groh (14:14), bylo to ale naposledy, co domácí celek nevedl. Závěr už si Vršovičtí pohlídali a Dvoráci se bez svého zraněného kanonýra Lukáše Pichy na další gólový zvrat nezmohli.

Fakta – branky: Přibyl 5/2, J. Pícha 4, Konečný 3/2, Janotka, Heřt, Klečánek, Špaček a Hradecký 2, Kotrč a Matějášek 1 – M. Picha 6/5, Groh 5, Zelinka 4, Etrich 2, Jakub Kirschbaum, Šturm a Bonaventura 1. Rozhodčí: Mošna, Vaník. Vyloučení: 5:3. ŽK: 2:2.

Bystřice p. H. – Náchod 32:23 (16:10)

Dva zápasy druhého kola skončily jednoznačnými výhrami domácího mužstva a patřil mezi ně i souboj náchodských házenkářů na palubovce Bystřice pod Hostýnem. Domácí favorit zde nabral dostatečný náskok už během prvního poločasu, který ovládl hladce 16:10.

Hned po pauze začali Bystřičtí vedení navyšovat, světlou chvilku si ale hosté vybrali za stavu 20:12, kdy čtyřgólovou šňůrou div vývoj utkání nezdramatizovali (20:16). Leč odpověď soupeře na sebe nenechala dlouho čekat a devět minut před koncem bylo za stavu 30:19 definitivně rozhodnuto.

Fakta – branky: Vlk 8/3, Bajer 6, Salvet a Válek 4, Zeman 3, Pšenica a Randýsek 2, Tiller, Šerek a Kramoliš 1 – Cvejn 7, P. Černý 4, Kosinka 4/2, Udovychenko a Metelka 3, Hlaváček a Hrachový 1. Rozhodčí: Bečička, J. Horák. Vyloučení: 7:6.

Další výsledky 2. kola: Strakonice – Vsetín 33:24, Litovel – Velká Bystřice 28:26, Chodov – Zlín 27:25.

Program 3. kola (2. - 3. října) – sobota 16.00: Zlín – Strakonice. 17.00: Náchod – Hustopeče. 17.30: Velká Bystřice – Bystřice pod Hostýnem. 18.00: Dvůr Králové nad Labem – Litovel. Neděle 15.00: Vsetín – Vršovice. 16.00: Jičín B – Chodov.

Tabulka I. ligy mužů



1. Litovel 2 2 0 0 59:45 4

2. Bystřice p. H. 2 2 0 0 68:55 4

3. Strakonice 2 2 0 0 60:48 4

4. Vršovice 2 1 1 0 49:45 3

5. Vsetín 2 1 0 1 56:57 2

6. Chodov 2 1 0 1 51:57 2

7. Jičín B 1 0 1 0 24:24 1

8. Velká Bystřice 2 0 1 1 51:53 1

9. Hustopeče 2 0 1 1 56:60 1

10. Zlín 2 0 0 1 25:27 0

11. Dvůr Králové n. L. 2 0 0 2 44:51 0

12. Náchod 2 0 0 2 42:63 0