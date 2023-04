Áčko stolních tenistů TJ Trutnov-Poříčí zakončilo krajskou sezonu na smolné, ale přesto slušné čtvrté pozici. Od stříbrné příčky dělily podkrkonošský tým pouhé tři body. Procentuálně vynikající bilanci ve dvouhrách měl v zápasech Adam Tuček (36:4), nejvíce vítězství zaznamenal Tomáš Břeň (43).

Stolní tenisté TJ Trutnov-Poříčí za sebou mají další úspěšnou sezonu v krajské lize. A to i po přesunu ze skupiny A do skupiny B. | Foto: archiv oddílu

Po loňské sezoně, kterou stolní tenisté poříčského áčka odehráli v krajském přeboru skupiny A, a zakončili ji na krásném třetím místě, se v té letošním ročníku představili rovněž v oblastním přeboru, ovšem v sousední skupině B.

Stolně-tenisový Wanderpokal se z Berlína stěhuje pod Krkonoše. Po třech letech

„A tým Poříčí nevstupoval do krajské soutěže s nějakými vysokými ambicemi, cílem bylo pohybovat se v poklidném středu tabulky, i když loňský výsledek dával tušit, že by to mohlo být i lepší,“ řekl Deníku vedoucí družstva Jakub Benko.

V první polovině sezony „pingpongáři“ střed tabulky drželi, když se mužstvo po úvodních jedenácti kolech pohybovalo na sedmé příčce. Druhá polovina byla v podání poříčského áčka o poznání lepší, což bylo způsobeno zejména pravidelným nastupováním jedničky a bývalého ligového hráče Adama Tučka.

„Nebýt pár zápasů, kdy se A tým nesešel v plné sestavě a také si vybral vrchovatě smůly, mohli jsme bojovat o konečné druhé místo, hradecký Montas byl nad naše síly a zaslouženě postoupil,“ nastínil Benko průběh soutěžního ročníku.

V samotném závěru letošního zápolení v krajském přeboru skupiny B zaznamenal poříčský A tým dokonce pět výher v řadě a skončil na velmi slušném čtvrtém místě se ztrátou tří bodů na stříbrnou příčku.

Za zmínku jistě stojí bilance jednotlivců TJ Trutnov-Poříčí. Jednotlivé údaje představují pořadí hráčů v celé soutěži, bilanci výher a porážek ve dvouhře a následně také ve čtyřhře (v závorce).



4. Adam Tuček 36:4 (8:4)

12. Tomáš Břeň 43:19 (14:4)

25. Michal Hladík 24:28 (9:6)

27. Jakub Benko 30:35 (10:9)



Do mistrovské soutěže ještě nastoupili a patří jim velký dík: Zdeněk Švarc, Radek Libnar, Tomáš Taláb, Ondřej Golík, Lucie Vladovičová a Adam Mareš.