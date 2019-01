Turnov - Odchovanec turnovské atletiky dosáhl na Mistrovství Evropy do 22 let na životní výsledek.

Adam Helcelet na atletickém halovém ME. | Foto: ČTK/AP/Matt Dunham

Prošel výchovou turnovských trenérů, pak zamířil do Prahy rozvíjet svůj talent. Nyní se Adam Sebastian Helcelet dočkal prvního velkého medailového úspěchu. Ve finském Tampere si díky překonání osobního maxima vybojoval na Mistrovství Evropy do 22 let bronzovou medaili.

Helcelet jako nadějný desetibojařský talent České republiky dosud na velkou medaili čekal. Pravidelně sbíral umístění těsně pod pódii pro vítěze, cenný kov jakoby mu unikal vždy těsně mezi prsty.

Nyní se ale dočkal. Na juniorském mistrovství podlehl pouze Škureněvovi z Ruska a Kazmirkovi z Německa, který získal titul. Turnovský atlet si navíc díky celkovému zisku 8252 bodů vylepšil osobní maximum a překonal tím i kritérium pro účast na mistrovství světa.

204 cm ve výšce

Základ úspěchu položil Helcelet už v prvním soutěžním dni. Po „stovce" za 11.10 vteřiny předvedl 736 centimetrů v dálce a 14,45 metru v kouli. Nejlepší výkon ale český desetibojař vyšvihl ve výškařském sektoru, kde dokázal přeskočit laťku položenou ve dvou metrech a čtyřech centimetrech. Bodový účet na 4185 bodu pak dovršil čtvrtkou v solidním čase 49.22.

Českému vícebojaři ale výborně vyšel hlavně druhý den. Na překážky (14.38) navázal osobními rekordy v disku (43.03), tyči (5.00) a v oštěpu (64.89). Do „patnáctistovky" nastupoval díky tomu z druhé příčky s minimálním náskokem na Rusa Škureněva. Ten je však lepším běžcem.

Helcelet i přes enormní snahu nedokázal stříbrnou pozici s časem 4:37.93 uhájit. Přesto je zisk třetího místa jeho životním úspěchem.

„Zkusil jsem to, věděl jsem, že zaútočí, ale já mám to poslední kolo prostě špatné. Hrozně v něm tuhnu, taky jsem ze všech nejtěžší. Ale hlavně, že to je ta medaile," prohlásil čtvrtý z letošního halového mistrovství pro server atletika.cz. „Z výkonu jsem nadšený, takové body jsem poté, co jsem musel po mítinku v Götzisu tři týdny kvůli zranění stát, opravdu nečekal. Rychlost tam ještě úplně nebyla, na tom musím směrem k Moskvě zapracovat," dodal svěřenec Rudolfa Černého, kterému na stříbro scházelo 27 bodů. Kazmirek mu zůstal vzdálen o bodů 114.

Moskva volá

Díky skvělému výsledku se Helcelet nominoval na srpnové mistrovství světa dospělých. To se v letošním roce uskuteční v hlavním městě Ruska Moskvě.

„Jsem spokojený. Na druhou stranu mě mrzí, že jindy by tento můj výkon bral s přehledem první místo, ale náš ročník je takhle našlapaný. Teď budu týden odpočívat a budu se dostávat z tohoto desetiboje. Pak už se začnu připravovat na světový šampionát," nastínil Helcelet plány na následující období. I celé Pojizeří bude Helceletovy výkony v Rusku sledovat.

DESETIBOJ

1. místo

Kai Kazmirek (Něm.) 8 366

2. místo

Ilja Škurenjev (Rus.) 8 279

3. místo

Adam Sebastian Helcelet 8252

(100 m: 11,10 – dálka: 736 – koule: 14,45 – výška: 204 – 400 m: 49,22 – 110 m př.: 14,38 – disk: 43,03 – tyč: 500 – oštěp: 64,89 – 1500 m: 4:37,93)

8. místo

Marek Lukáš (ČR) 7 606