Ve středu od 18.30 hostí basketbalistky Trutnova v domácím prostředí soupeřky z Chomutova. A Kara potřebuje hromovou podporu svých fanoušků. Jedině s nimi v zádech totiž může zaskočit rozjeté Severočešky a v hodině dvanácté přivést do města play off Chance ŽBL,

O jistotu účasti v play off se Kara připravila v domácím duelu se Slovankou. Teď tým může zjednat nápravu. | Foto: Jan Bartoš

Trutnovské basketbalistky si asi letošní ročník Chance ŽBL představovaly jinak. Posílený tým očima vedení klubu a tím i fanoušků měl působit někde okolo šestého, sedmého místa, připravovat se pomalu i na ještě úspěšnější roky. Alespoň tak hovořily předsezonní úvahy. Jenže vše je jinak.

Kara od úvodních kol tápe, porazit v nejvyšší domácí soutěži dokázala pouze Slovanku a poslední Strakonice, druhé duely navíc s oběma konkurenty prohrála. To momentálně znamená předposlední devátou pozici bez možnosti zahrát si vyřazovací část.

I tak je tu ještě zápletka. Pokud svěřenkyně trenérů Briana McCormicka a Michala Martiška porazí v závěrečném dějství Chomutov, proklouznou v hodině dvanácté do play off a v něm se postaví dlouholetému suverénovi české scény, jímž jsou hráčky USK Praha.

Trutnovské basketbalistky před utkáním s Chomutovem.Zdroj: bktrutnov.czMá to ale jeden háček. Levhartice z Chomutova prožívají úspěšné období. Severočeškám patří v tabulce Chance ŽBL čtvrtá pozice, o kterou již nemohou přijít a ve čtvrtfinále je čeká pražská Slavia. Co víc, Levhartice o víkendu dosáhly velkého úspěchu v evropském poháru EWBL, když vyhrály finálový turnaj ve Varšavě a staly se vítězkami této pohárové soutěže. Ve finálovém zápase porazily litevský celek Neptunas Klaipeda. Předchozí víkend si Chomutov ke všemu zahrál finále Českého poháru proti Žabinám Brno.

Předem vzdávat se ale Kara nechce. Větří šanci, jelikož ví, co dokáže trutnovské publikum. Navíc některé z hráček zažily loňskou sezonu a v ní dramatické boje se Strakonicemi, kdy trutnovský basketbal bojoval o přežití v Chance ŽBL.

Ví to i kouč Michal Martišek. Čeká nás poslední zápas základní části, který zároveň rozhodne o tom, jestli se probojujeme mezi nejlepších osm celků ligy a po roční přestávce si zahrajeme play off. „Chomutov je velice kvalitní soupeř, který kromě čtvrtého místa v základní části Chance ŽBL zaznamenal v posledních dvou víkendech historické úspěchy. My však máme jedinečnou a poslední příležitost alespoň částečně napravit výsledkově nepovedenou sezonu,“ řekl trenér před rozhodujícím střetnutím, které ve středu ve sportovní hale při ZŠ Komenského startuje v 18.30.

„Na utkání se připravujeme svědomitě celý týden, ale vše podstatné se odehraje ve středu, kdy potřebujeme podat bojovný a koncentrovaný výkon po celý zápas. Jedině tak můžeme pomýšlet na úspěch. Chtěl bych pozvat na utkání všechny naše věrné fanoušky. Věřím, že i přes jarní prázdniny přijdou v hojném počtu, a potvrdí, že jsou v tomto směru nejlepší v celé lize,“ zdůraznil Michal Martišek.

Aktuální tabulka Chance ŽBL

1. USK Praha 18 18 0 1966:858 100.0%

2. Žabiny Brno 18 15 3 1521:1160 83.3%

3. KP Brno 18 14 4 1348:1282 77.8%

4. Chomutov 17 10 7 1264:1289 58.8%

5. Slavia Praha 18 9 9 1194:1238 50.0%

6. Hradec Kr. 18 9 9 1248:1295 50.0%

7. Ostrava 17 7 10 1107:1248 41.2%

8. Slovanka 18 3 15 1217:1597 16.7%

9. Trutnov 17 2 15 1122:1498 11.8%

10. Strakonice 17 1 16 948:1470 5.9%