Ve 13. minutě přitom Lokomotiva vedla díky výbornému vstupu do zápasu 24:22. Piešťany otočily na 24:35 a začaly se bodově vzdalovat. Do výraznějšího náskoku se utrhly po sérii 18 bodů v řadě na 35:63. V domácím týmu absolvovala premiéru americká posila Bailee Cotton. Nejlepší střelkyní zápasu byla Jessica January z hostujícího družstva, autorka 17 bodů.

V sobotu hrají oba týmy s Ostravou. Nejprve ve 12:30 Čajky a poté ve večerním utkání v 17:30 Trutnov.

BK Loko Trutnov - Piešťanské Čajky 43:71 (16:17, 26:35, 35:55). Body: Kozumplíková 13, Potočková 6, Rylichová a Cotton 5, Vašáková 4, Králová 3, Herinková, Drbohlavová a Šmahelová 2, Finková 1 - January 17, Hamilton-Carter 13, Tetemondová 10, Deptová 8, Tadić 7, Mihaljevičová a Baburová 6, Hašková a Bidikuindila 2. Rozhodčí: Hošek, Vondráček, Záruba. Fauly: 16:18, TH: 15/9 - 15/12, trojky: 4:3.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Na to, že se jednalo o naše první společné utkání, bylo prvních patnáct minut výborných. Aktivní hrou jsme dělali soupeři problémy. Jenom škoda, že jsme si v téhle fázi nevytvořili větší náskok. Poté následovala pětiminutovka, kterou jsme prohráli 4:13 a do šaten odcházeli s devítibodovým mankem. Nevyšel nám ani úvod druhé půle, kdy jsme se až moc přizpůsobili pomalejšímu tempu vyspělých Čajek, které postupně zvyšovaly svůj náskok. Po dvou trojkách Kozumplíkové a Potočkové jsme ve 28. minutě sice snížili na 35:45, bohužel soupeř kontroval a rychlými pěti body si vytvořil rozhodující náskok, který ve čtvrté čtvrtině ještě navýšil.

Těší mě úvod zápasu, ale i přístup během celého utkání. Je vidět, že tento tým je pohromadě velice krátce a zejména v postupném útoku se ještě hodně hledáme. Ale vzhledem k tomu, kolik jsme toho v této sestavě odehráli, je to vcelku logické. Pro nás je tento turnaj výborná příležitost vyzkoušet si věci z tréninků proti velice kvalitním celkům. Dnes to stačilo na 15 minut kvalitního výkonu.

Jsem přesvědčený, že ve druhém utkání to bude zase o něco víc a postupně budeme schopní hrát kvalitní basketbal po vetší část zápasu. Je potřeba si také uvědomit, že jak už starší hráčky, tak dorostenky jsou po odchodu dvou výrazných cizinek z loňské sezony postaveny do úplně jiných rolí v rámci týmu. To také nějaký čas potrvá, než si zvyknou na větší odpovědnost."

TURNAJ O POHÁR MĚSTA TRUTNOVA

čtvrtek: Sokol Hradec Králové - BK Žabiny Brno 77:63 (23:15, 43:26, 57:45) - hrálo se v Hradci Králové

BK Žabiny Brno - KS AZS AJP Gorzów Wielkopolski 62:64 (17:13, 34:24, 51:40)

sobota - 12:30: Piešťanské Čajky - SBŠ Ostrava

15:30: KS AZS AJP Gorzów Wielkopolski - Sokol Hradec Králové

17:30: SBŠ Ostrava - BK Loko Trutnov

neděle - 10:30: utkání o 5. místo

12:30 utkání o 3. místo

14:30 finále