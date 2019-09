Svěřenkyně trenéra Michala Martiška doma porazily hned tři účastníky finálových turnajů o mistra svých zemí. Nejprve přehrály loňský čtvrtý celek České republiky, Studánku Pardubice, poté vysoko porazily čtvrtý tým Slovenska Slovan Bratislava a ve finále překvapivě i reprezentantkami nabité Žabiny Brno.

Ve třídenním klání tak trutnovský celek neokusil ani jednou hořkost porážky a v desetileté historii již počtvrté vybojoval pohár pro vítězky. I přesto našel trenér Martišek na hře svého celku nedostatky.

„V prvních dvou zápasech byl znát dlouhý herní výpadek, a tak nám trvalo celou první čtvrtinu, než jsme se dostali do tempa,“ vysvětloval kouč, který však rázem přidal i pozitiva.

„V obou případech jsme ve druhé části přidali a vybudovali si již do poločasu rozhodující náskok,“ komentoval zápasy v základní skupině trenér, pro něhož byl pikantní zejména duel s bratislavským Slovanem, ve kterém před příchodem do Trutnova mnoho let působil.

Druhou skupinu vyhrály Žabiny Brno, které byly ve finále papírovým favoritem. Trutnovačky ale ukázaly, že letní příprava se jim letos podařila, a zvítězily rozdílem patnácti bodů. „Nezalekli jsme se důrazné hry soupeřek, naopak se nám dařilo předvádět rychlý basketbal, o který se dlouhodobě snažíme. Právě to nám přineslo celkový úspěch,“ řekl k finálovému souboji Martišek.

Úspěch týmu podtrhla i individuální ocenění, když se nejužitečnější hráčkou turnaje stala Klára Drbohlavová a do nejlepší pětice byly zvoleny Aneta Finková s Markétou Šmahelovou.

„Šlo sice jen o přípravu a ještě nás čeká dlouhá cesta, ale pokud budeme pracovat stejně kvalitně, jako v celé letní přípravě, tak tento tým může dosáhnout vysokých cílů, které si samy hráčky pro letošní sezonu stanovily,“ dodal trenér.

Pro tým šlo o poslední přípravu před extraligovým ročníkem, jubilejním dvacátým v řadě v kategorii juniorek. Nejvyšší soutěž odstartuje Lokomotiva příští sobotu 28. září ve Strakonicích. Ještě předtím hlavní opory celku čeká i ostrá zkouška v týmu žen na domácím mezinárodním turnaji.

Výsledky trutnovských juniorek

Loko Trutnov – Studánka Pardubice 73:57 (24:20, 48:27, 61:48). Body: Finková 13, Šmahelová 12, Drbohlavová 11, Linhartová 8, Ježková a Votočková 7, Borsová 6, Hajnová 5, Králová 4, Baťašová.

Slovan Bratislava – Loko Trutnov 45:102 (18:23, 23:53, 38:73). Body: Šmahelová a Ježková 17, Drbohlavová a Hajnová 14, Votočková 9, Králová 8, Baťašová a Finková 7, Linhartová 5, Fejfarová 4, Kravaříková.

Loko Trutnov – Žabiny Brno 83:68 (24:20, 41:40, 66:56). Body: Drbohlavová 23, Šmahelová 14, Finková 12, Králová 10, Ježková 9, Votočková 8, Hajnová 5, Linhartová 2, Baťašová, Borsová a Švarcová.

Konečné pořadí: 1. Loko Trutnov, 2. Žabiny Brno, 3. Studánka Pardubice, 4. BK Havířov, 5. Sokol Nusle, 6. Slovan Bratislava