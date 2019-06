Další velkou sportovní akci bude hostit Trutnov a jeho okolí o tomto víkendu. Po běžeckých a cyklistických závodech je vše připraveno na mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati, jehož součástí navíc bude prestižní Veterániáda.

Dějištěm se stanou Čížkovy kameny, kde v posledních dnech vznikala trať, jaká nejen v naší republice nemá co do náročnosti obdoby. Všeho se zhostil oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva Trutnov a co všechno se na sobotu a neděli chystá, prozradil Krkonošskému deníku ředitel závodu Pavel Petržela.

V sobotu v Trutnově odstartuje mistrovství České republiky v orientačním běhu. Jde o velkou akci. Jste na akci z pořadatelského hlediska dokonale připraveni?

Myslím, že připraveni jsme, ale samozřejmě máme takovou tu pořadatelskou nervozitu . Aby vyšlo počasí, aby všechno klaplo. Hotové máme všechno, ale až se ti první závodníci začnou vracet z lesa, pak se teprve dozvíme, zda bylo vše v pořádku. Terén je ale extrémně těžký, mohla by to být pro účastníky velká výzva. Já se přiznám, že jezdím dvacet let na všechny závody, ale takový jsem ještě neběžel.

Do města se chystají stovky účastníků. Odhadem půldruhé tisícovky.

Ono je to automatické. Mistrovství republiky na krátké trati je vrcholem sezony. Ani jsme nemuseli dělat žádnou reklamu, všichni nejlepší závodníci z řad dorostenců, juniorů, dospělých i veteránů přijedou. Orienťáků je nás v republice deset tisíc a jsme taková rodina. To jádro nejlepších jezdí na závody, dá se říci, povinně.

PROGRAM MČR

Sobota 22. 6. 2019

od 12.00 kvalifikace



Neděle 23. 6. 2019

od 10.00 finále Veterániády

od 12.00 finále MČR

od 15.00 vyhlášení výsledků

Jak se vám vůbec povedlo sem takovou akci přivést?

Byla to zpočátku jen myšlenka. Že bychom na Čížkových kamenech takovou akci mohli uspořádat. Syn podal před dvěma lety žádost a měli jsme štěstí, že nám byl šampionát v konkurenci Prahy a Brna přidělen. Pořadatelstvím získáme prestiž, samozřejmě se i něco vydělá, ale my jsme zde vytvořili mapu, kterou teď můžeme dva, tři roky využívat jak na pořádání menších závodů, tak na tréninky. Je to pro nás morální záležitost a obrovská odvaha se do toho pustit.

Bude mít soutěžní zastoupení na šampionátu také trutnovská Lokomotiva?

My běžet nesmíme. Když prostory šampionátu znáte a chodíte tam pracovat, nemůžete běžet. To znamená, že letos nepoběží ani naši nejlepší závodníci. Tak to bohužel je. Poběžíme zase za rok, až bude akci pořádat někdo jiný.

Vedle samotného šampionátu se koná také Veterániáda. Popište tento závod a prozraďte, jak se obě akce budou či nebudou prolínat.

Jak už jsem říkal, v Čechách má orientační běh velkou tradici a právě veteráni, nebo raději budu říkat kategorie Masters (usmívá se), tvoří největší procento. Závodníci všech věkových kategorií od pětatřiceti let až třeba do pětaosmdesáti se těší, jak si zazávodí, ale také potkají své známé. Vůbec u nás jsou Masters velice úspěšní a rok co rok sbírají úspěchy po celém světě.