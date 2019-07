Na obhájce prvenství Sergeje Movsesjana čekal zkušený Genadij Gutman z Ukrajiny. Po klidném začátku získala partie na zajímavosti díky riskantní hře Movsesjana. Jeho soupeř měl obrovské šance na vítězství. Jenže jich nevyužil a tím dal možnost arménskému velmistrovi boj ukončit. Ten je po čtvrtém kole se stoprocentním bodovým ziskem na čele. Společnost mu dělá maďarský mezinárodní mistr Gabor Nagy, který zatím využívá příhodného losu.

Středeční menu

Šachy: Pardubice Open – velmistrovský turnaj (15.00), Motorgas Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2300 b. (15.00), Gasco Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2100 b. (15.00), Timra Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 1700 b. (15.00), 30+) Chládek a Tintěra Open – turnaj pro hráče narozené 1989 a dříve (15.00). Auto In Open – seriál bleskových turnajů (10.00).

Sudoku a kakuro: úlohy (14.00).

Křížovky: osmisměrka, švédská křížovka (14.00).

(vše ČSOB Pojišťovna ARENA)

Ve čtvrtém pokračování Pardubice Open se dařilo favoritům. Zvítězili první nasazený Viktor Láznička, turnajová trojka Jorden Van Foreest z Nizozemí i čtvrtý nasazený Martinez Alcantara z Peru. V českém táboře může vládnout spokojenost i zásluhou dalších. Kromě Lázničky se počtem 3,5 bodu mohou pochlubit Jiří Štoček, Tomáš Kraus, Jan Vykouk, Martin Hollan i dvojnásobný vítěz hlavního turnaje Czech Open Vlastimil Babula. Nejlepší ženou je Dinara Saduakassova z Kazachstánu, která v minulosti jako třináctiletá ovládla mistrovství světa osmnáctiletých…