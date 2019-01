Dvůr Králové nad Labem - Spojení Jan Koller, lední hokej a Československý lev přineslo téměř padesát tisíc korun pro sportovce z Jedličkova ústavu v Praze. Peníze získal tým sportovců a umělců z bývalého Československa. Více nám o tom řekl viceprezident a prezident pro Českou republiku Robert Nosek.

„Peníze jsou výtěžek charitativního zápasu proti italskému klubu HC Fiemme, který náš tým Československý lev vyhrál 9:7. Třemi góly se blýskl Tomáš Vlasák, dva přidal Jaroslav Hlinka. Dalším dvougólovým střelcem tentokrát nebyl hokejista, ale fotbalista Jan Koller. Naši nadílku doplnili Milan Kraft a Jozef Stumpel. Důležitější ale byl výnos zápasu,“ vysvětlil Nosek.

Československý lev je spolek českých a slovenských osobností, které se angažují v oblasti charity již řadu let. Za československý tým v italském Val di Fiemme nastoupili například hokejisté Dominik Hašek, Tomáš Vlasák, Jaroslav Hlinka, Leo Gudas, Dušan Salfický, Milan Kraft, František Kabrle nebo Jozef Stumpel. Na brusle ale naskočili také fotbalista Jan Koller, moderátor Martin Pouva nebo herec Robert Jašków.

„Robert se teprve v únoru začal učit bruslit. Přesto nastoupil na poslední dvě minuty třetí třetiny. Zaplněná hala mu připravila bouřlivé ovace a vítala ho voláním Robert Jašków na led, zatančí nám balet,“ prozradil viceprezident Lva a zároveň trenér týmu Nosek. Diváky totiž z velké části tvořili Češi, kteří přijeli do italského lyžařského střediska. Akci připravil Československý lev ve spolupráci s cestovní kanceláří Nev Dama, součástí byl i ski opening, kde si mohli zájemci vyzkoušet lyže všech světových značek. Spolupráce bude pokračovat, už v únoru se uskuteční v Passo Tonalle koncert Aničky Slováčkové a Milana Peroutky přímo na lyžařském svahu, v březnu opět ve Val di Fiemme pořádají vystoupení skupiny Portless a Petra Kotvalda, v dubnu to bude turnaj ve snow volejbalu, opět za účasti českých celebrit. Všechny akce jsou benefiční.

„Spolupracujeme s celou řadou organizací a spolků, například nadací Archa Chantal Poullain, s Jedličkovým ústavem, s různými dětskými domovy, alzheimerovými centry, ale třeba i se zoologickými zahradami ve Dvoře Králové nebo v Jihlavě,“ doplnil Robert Nosek.

Přiblížil také další letošní program Československého lva, který se nebude odehrávat jenom na ledu a sněhu. Tým populárních osobností chystá charitativní fotbalový zápas v Mexiku nebo golfový turnaj v Rakousku. Za hokejem zamíří do Ameriky. V Chicagu si zahrají proti Czechoslovakia Falkon Chicago, týmu čechoameričanů. „Hráli jsme s nimi už v minulosti, na zápas se přišli podívat i hráči Chicago Blackhawks Jan Rutta, Marian Hosa a Tomáš Jurčo. V našem dresu fandil i český generální konzul Bořek Lizec,“ dodal Robert Nosek.

Pro čtenáře z našeho regionu je určitě zajímavé, že organizace celebrit má v České republice sídlo ve Dvoře Králové a lékařem na poslední charitativní akci byl královédvorák Petr Hroneš, který se staral o celý tým po zdravotní stránce.

„Československý lev si dal do vínku spojit to, co politici rozdělili hranicí, tedy Čechy a Slováky. Většinu osobností znám jako své kamarády a přátele. Jsme velká parta a každý rád jede podpořit dobrou věc, samozřejmě pokud mu to profesní a soukromý život zrovna dovolí,“ dodal Robert Nosek.

Výtěžek hokejového zápasu z Itálie, který navýšil Dominik Hašek dalšími pěti tisíci korun, předali Robert Nosek a Dominátor na slavnostním večeru Sportovec roku Jedličkova ústava v hotelu Holiday Inn v Praze. (bm)