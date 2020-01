V listopadovém utkání RENOMIA ŽBL zvítězil Hradec v Trutnově 100:53, ve středečním pohárovém zápase dokázal vyhrát ještě výrazněji. Lvice začaly velkým náporem, bleskově vedly 11:0 a 20:2. První čtvrtinu vyhrály o 24 bodů, nastřílely v ní 38 bodů. Mladičký domácí tým, jemuž ještě chyběla Američanka Cottonová, se z takové sprchy částečně oklepal a ve druhé čtvrtině předváděl důstojnější partii. Po změně stran pak pokračovala obrovská převaha favorita, který nakonec nasázel 120 bodů. Na nové trutnovské výsledkové tabuli tak při její zápasové premiéře zablikalo výrazné trojciferné číslo.

BK Loko Trutnov - Sokol Hradec Králové 63:120 (14:38, 34:64, 48:88). Body: Rylichová 16, Potočková 10, Šípová a Šmahelová 7, Holubcová 6, Finková a Kozumplíková 5, Hajnová 3, Skutilová a Drbohlavová 2 - Klaudová 17, Šotolová 16, Vojtíková a Effangová 15, Zavázalová 12, Marečková 11, Fišerová a Bolardtová 9, Kulichová 8, Minarovičová 6, Buraová 2. Rozhodčí: Ulrych, Peterková, Kejklíček. Fauly: 16:17, TH: 12/10 - 22/18, trojky: 7:8, diváci: 90.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Pro nás to bylo velice těžké utkání, byl to první zápas po vánoční přestávce a ještě proti tak kvalitnímu soupeři. Měli jsme katastrofální úvod, kdy nám nefungovalo absolutně nic, měli jsme slabý pohyb jak v útoku, tak v obraně a až přílišný respekt, místy až strach cokoliv udělat. Výsledkem toho bylo hrozivé skóre 14:38 po první čtvrtině. I přesto jsme se v závěru první čtvrtiny ukázali náznaky zlepšení a zejména odvahu být aktivní. Ve druhé části jsme se postupně dostávali stále víc do utkání, zlepšili jsme pohyb a byli důslednější při plnění těch nejzákladnějších herních činností. Druhá čtvrtina tak skončila přijatelným výsledkem 20:26. Do druhého poločasu jsme vstupovali s tím, že v nastoleném trendu budeme pokračovat a využijeme každou jednu minutu na získaní sebevědomí a hlavně tolik potřebné herní pohody. Dařilo se nám to jen částečně. Sice jsme nedopustili takové kolapsy jako v první čtvrtině, ale zároveň jsme už nenavázali na výkon z druhé čtvrtiny. Největší problém jsme měli opět zejména po fyzické stránce a v důrazu, kde nás soupeř výrazně přehrával. Tenhle fakt ještě více umocnila absence Bailee Cotton."

Další čtvrtfinálové zápasy Českého poháru: Žabiny Brno - Slovanka MB 102:58, BLK Slavia Praha - DSK Levhartice Chomutov 88:51, SBŠ Ostrava - KP Brno 62:78.