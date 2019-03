Nejlépe dopadla Capová, která se ztrátou 5,71 vteřin na vedoucí Slovenku Vlhovou obsadila 51. místo. „Řekla bych to asi takhle. Gábina dnes předváděla velmi dobré lyžování, bohužel však se spoustou hodně velkých chyb. Technicky potenciál na postup do druhého kola byl, ale šla do toho hodně po hlavně a na riziko,“ hodnotila výkon pětadvacetileté závodnice Eva Kurfürstová, šéftrenérka českých reprezentantek v alpském lyžování.

„Už nahoře šla na paty, měla tam letecký den. Rozhodilo jí to z rytmu. Když uděláte na lyžích jednu výraznou chybu, tak se to pak snažíte dohnat. Snažíte se v hlavě jet ne na sto, ale na dvě stě procent. No a pak se ty chyby nakupují a to byl přesně tenhle případ. Zásadní byla chyba ke konci jízdy, po ní bylo jasné, že je po nadějích.“

Ze čtyřiapadesáti závodnic, které úvodní kolo dokončily, byla poslední Tereza Kmochová. A v cíli na sobě dala zklamání znát. „Mám smíšené pocity. Na prudké části byla velká díra, která mě úplně rozhodila, nedokázala jsem nabrat rychlost,“ lamentovala jediná neslyšící lyžařka na startu nad svým zaváháním.

Jinak si ale podle svých slov účast užila. „Před domácím publikem jsem fanoušky nechtěla zklamat. Ale ty pocity jsou rozpačité. Snažila jsem se udělat maximum, jenže v tak těžkých podmínkách to šlo opravdu těžko,“ řekla dál Kmochová, kterou pohltila i fantastická atmosféra ve Svatém Petru. „Je tu opravdu hodně lidí, i já tu mám své nejbližší, kteří mi fandí. Přiznám se, že mě to trochu znervózňovalo, moc jsem se chtěla ukázat. Teď budu koukat na druhé kolo a sledovat nejlepší závodnice. Bude to pro mě takové ponaučení.“

A komu, že bude Tereza Kmochová fandit? „Určitě Petře Vlhové. Má tady strašně moc fanoušků, je na ni tlak a musí pro ni být hodně těžké ho ustát.“ Třetí Češka Kateřina Pauláthová závod nedokončila, přesto si po dojetí do cílového prostoru užila ovace fanoušků.

Jak řekla šéftrenérka reprezentace, dojetí pětadvacetileté lyžařky ani neočekávala. „Už před závodem jsme předesílali, že má urvaný meniskus. Měla jít hned po mistrovství světa na operaci, ale rozhodla se, že bude před domácím publikem závodit. Má na Špindl jen ty nejlepší vzpomínky, jelikož tu kdysi zapisovala své první body. Opravdu se nedalo očekávat, že závod dokončí. Za mě dojela dál, než jsem čekala. Ráno ji v tom píchalo, koleno bolelo a kulhala. Říkala mi, že se to nahoře možná dalo líp zvládnout, ale v tom závodním tempu děláte, co můžete a někdy je těžké stopu narychlo změnit.“

Čeští fanoušci tak domácí reprezentantky uvidí zase až v sobotu. Na start slalomu by se měly postavit Gabriela Capová, Martina Dubovská a benjamínek výpravy Klára Pospíšilová.