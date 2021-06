V pátek se ve sportovní hale Slavia hraje od 16,30 zápas krajského výběru žen s polským Walbrzychem jako partnerským oddílem TJ Slavia. Následovat bude od 18,00 souboj mužů se stejným soupeřem. Večer v areálu proběhne pro pozvané sportovní večer, kde se budou předávat ocenění sportovcům a funkcionářům. V sobotu a v neděli jsou v plánu turnaje od mládeže až po veterány včetně samostatného turnaje amatérů. Nezapomnělo se také na veřejnost a děti. Pro ty bude od pátku do neděle připraven ve venkovním areálu samostatný program. Přes léto hradecký oddíl uspořádá pro veřejnost i děti turnaje v beachvolejbalu na Stříbrném rybníku a Flošně.

Akce v Hradci Králové se konají pod záštitou primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka a záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka.

Program oslav v HK, areál a hala TJ Slavia v Orlické kotlině



Pátek 25. června: 14.00 - 16.00 barevný minivolejbal, 14.00 - 18.00 sportovní akce pro děti a veřejnost, beachvolejbal, 16.30 - 17.30 krajský výběr žen - Walbrzych, 18.00 - 19.00 muži – Walbrzych.

Sobota 26. června: 10.00 - 18.00 turnaje juniorů, juniorek, kadetů, kadetek a veteránů, akce pro děti a veřejnost, beachvolejbal.

Neděle 27. června: 10.00 - 18.00 Mistrovství ČR žáků U16, turnaj dospělých 4+2 mixy, akce pro děti a veřejnost, beachvolejbal.

Trocha historie z českého volejbalu

Volejbal, jeden z nejrozšířenějších a také nejoblíbenějších sportů, slaví sto let! Říká se, že na svůj věk je ještě hodně čiperný mladík a jsou pro to i důkazy. Podívejme se na kurty či do tělocvičen a uvidíme děti už od šesti let, jak se s ohromnou chutí perou se základy barevného minivolejbalu. Tenhle sport je ale oblíbený mezi všemi generacemi, volejbalový svaz pořádá regulérní soutěže od již zmíněných dětí až po superveterány třeba i důchodového věku, vybere si každý. Nesmírně populární jsou také soutěže smíšených družstev, kdy nastupují kombinované týmy mužů a žen.

Počátky volejbalu v USA 1895.Zdroj: archiv TJ Slavia HK Zakladatel William G. Morgan.Zdroj: archiv TJ Slavia HK

Volejbal spatřil světlo světa v roce 1895 v Holyoke ve státě Massachusetts v USA a vymyslel ho sportovní ředitel tamní pobočky YMCA William G. Morgan. Snažil se vytvořit hru, která by vyhovovala kondiční potřebě jeho svěřenců, eliminovala osobní styk soupeřů, ale přitom byla dostatečně fyzicky náročná. Vybral a přizpůsobil některé prvky z jiných her, z tenisu a badmintonu síť (proto původní název hry Mintonette), z baseballu rozdělení hry na inningy (servisy), z basketbalu dribling (odbití míče nad sebe). Asi po ročním zkoušení a úpravách předvedl Morgan hru na konferenci sportovních ředitelů YMCA.

Volejbalová historie 20. let v Hradci

Začátky volejbalu v Hradci Králové jsou spojeny se jménem ředitele YMCA v ČSR L. W. Riesse a rokem 1923. U Orlice, kde je dnes areál Slavie, byla vybudována hřiště a na nich začal Riess mladé Hradečáky zasvěcovat do tajů nové hry. O tom, že byli dobrými žáky, svědčí výsledky družstva YMCA. To se pravidelně zúčastňovalo mistrovství YMCA v Čechách, kde patřilo vedle Prahy a Kladna k nejlepším. V roce 1924 uspořádala YMCA v Hradci Králové turnaj, ve kterém domácí družstvo zvítězilo před Sokolem Hradec Králové, DTJ Hradec Králové a Čechií Jičín. Velkým uznáním pro družstvo hradecké YMCA bylo, když na obalu prvních volejbalových pravidel byla fotografie hradeckých hráčů – nahrávajícího Kalhouse a smečujícího Melichara. V roce 1927 proběhlo v Kladně mistrovství YMCA v Čechách, na kterém hradecké mužstvo skončilo na druhém místě po finálové porážce s Kladnem. Družstvo hradecké YMCA ukončilo svou činnost už v roce 1938, současně s odchodem jejích instruktorů z republiky kvůli obavám z příchodu nacistů.

Počátky volejbalu u nás - dvacátá léta.Zdroj: archiv TJ Slavia HK Počátky volejbalu v Hradci - dvacátá léta.Zdroj: archiv TJ Slavia HK

Rozvoji volejbalu významně pomáhala Česká obec sokolská (ČOS). Již v roce 1925 se konaly okrskové a župní soutěže dorostu, ve kterých byli hradečtí sokolští volejbalisté úspěšní. Sítem vyřazovacích kol prošel královéhradecký Sokol až do závěrečného kola v Praze, kde ho porazil pouze pozdější přeborník ČOS, družstvo Plzně. Ve dvacátých a třicátých letech měl hradecký Sokol silné družstvo mužů, vzniklo družstvo schopné konkurovat nejlepším družstvům v republice – Sokolu Vysočany, Strakově akademii, Sokolu Pardubice, Sokolu Kroměříž, Phillips Praha. V Sokole se dobře starali i o mládež.

Trocha historie nejslavnějšího hradeckého klubu – TJ Slavia

Volejbalový oddíl hradecké Slavie vznikl v roce 1966 sloučením volejbalových Žižka a Slovan a pokračoval účastí v jejich soutěžích, což byly jednak různé krajské přebory, ale také nejvyšší soutěž dorostenců, první liga. V této kategorii také Slavia dosáhla na svůj nejlepší výsledek, kterým byl titul mistrů ČSSR v roce 1973, Spousta členů mistrovského družstva potom působila v nejvyšší soutěži dospělých a nejlepších výsledky zaznamenal Josef Novotný, šestinásobný mistr ČSSR, dvojnásobný vítěz Poháru mistrů evropských zemích (dnes Champions League), vítěz Poháru vítězů pohárů (dnes Pohár CEV) a mnohonásobný reprezentant s účastí na mistrovstvích Evropy, mistrovstvích světa a olympijských hrách.

Josef Novotný.Zdroj: archiv TJ Slavia HK legendární hradecký trenér Jan Senecký + Škaloud.Zdroj: archiv TJ Slavia HK

V letech 1993-1994 naše ženy okusily pod vedením trenéra Františka Lilka na jednu sezónu extraligu. V roce 2001 junioři skončili stříbrní v extralize (reprezentanti Lilko Tomáš., Matuška Jan, Holubec Aleš) a kadeti ve stejném roce brali bronz. Nesmíme zapomenout na úspěchy jako byly 1. místo v Českém poháru kadetů 2005 a 1. místo v Českém poháru žáků 2012, v letech 2014 až 2016 trojnásobný titul kadetek a juniorek v Českém poháru. Kadeti navázali dvěma tituly v této soutěži v letech 2018 a 2019 Posledním úspěchem je žákovské stříbro z domácího šampionátu v roce 2019. Trenérem týmu byl František Lilko.

Aleš Holubec - bývalý kapitán reprezentace ČR, současný trenér TJ Slavia HK.Zdroj: archiv TJ Slavia HK

Současní odchovanci oddílu hráli a hrají v družstvech nejvyšších soutěží a byli a jsou i členy reprezentačních družstev České republiky. Našimi odchovanci jsou reprezentanti Aleš Holubec a Tomáš Široký. Do mládežnických reprezentací pronikli Tomáš Kunc (účast na ME a MS, medaile z extraligy juniorů, titul v extralize mužů, účast na ME mužů), Miroslav Drozen – mistr Evropy, extraliga mužů), David Kollátor (vicemistr Evropy, 4. místo na ME) a Petr Hora ml. (6. místo ME, medaile z extraligy juniorů). Z ženské složky to byly extraligové hráčky Michaela Ambrožová a Eliška Kořínková.

Současná Slavia Hradec

V posledních týdnech se volejbalová veřejnost dočkala alespoň částečného návratu na v tuto chvíli antukové a pískové kurty, brzy se snad hráči podívají po delší době také do hal a tělocvičen. Týmy účastnící se pravidelných soutěží se tak mohou začít připravovat na novou sezónu 2021-2022. Návrat to jistě nebude snadný a již nyní je jisté, že některá hráče už na palubovkách v soutěžních utkáních neuvidíme. Co ale čeká ty ostatní od podzimu v TJ Slavia Hradec Králové?

Vicemistři ČR 2019 - žáci TJ Slavia HK.Zdroj: archiv TJ Slavia HK

Začněme systematicky od nejmenších. Nic se nemění u minižáků, kteří se mohou těšit na okresní přebor i jednotlivé turnaje Festivalu minivolejbalu, mladší i starší žáci se zúčastní krajských přeborů a pokusí se uspět i v Českém poháru žáků a na Mistrovství ČR. Družstvo kadetů se pokusí navázat na skvělé výsledky v extralize, další hráči naberou potřebné zkušenosti Českém poháru i v krajském přeboru. S nedočkavostí pak vstoupí do extraligové soutěže také junioři, mezi kterými podle aktuálních informací mohou s ohledem na zrušený ročník 2020 - 2021 pokračovat hráči narození po 1. 1. 2001.

Současná mládež TJ Slavia HK.Zdroj: archiv TJ Slavia HK

Největší změny nastanou pro slávisty v kategoriích mužů. Nově bude totiž oddíl zastoupen v mistrovských soutěžích hned třemi družstvy. Muži C se po odmlce vrátí do společné krajské soutěže Pardubického a Královéhradeckého kraje, muži B se v sestavě složené z nadějných mladíků i některých zkušených matadorů s mnohaletými zkušenostmi především z krajských soutěží nově pokusí uspět ve druhé lize. A v první lize pokračují po svém návratu muži A, jejich mladou sestavu doplní několik navrátilců do hradeckého dresu, novým lídrem týmu by se měl stát v pozici hrajícího trenéra bývalý reprezentační kapitán, blokař Aleš Holubec. Další informace o změnách v týmech i o přípravě na novou sezónu naleznete již brzy na webu: www.volejbal-slaviahk.cz nebo na klubovém facebookovém profilu „TJ Slavia HK volejbal“.

Jakub Lejsek