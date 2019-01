Žacléř - Téměř tři stovky cyklistů se vydaly na trasu závodu. Ten hlavní zvládl v nejlepším čase Remerx-Merida Team Kolín.

ŽACLÉŘSKÁ 70 není jen o výkonu jednotlivce, ale hlavně celého týmu. Zajímavá trasa vedla i kolem pevnosti Stachelberg. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Když Krakonoš dá, je podzim ve východních Krkonoších pro cyklistický závod jako stvořený. Kdo o víkendu absolvoval ČEZ Žacléřskou 70 tříčlenných týmů, může to potvrdit.

„Trasa se proti loňskému roku téměř nezměnila, jen jsme zpátky zařadili sjezd do Maršova, vloni poničený povodní. Maximálně vyšlo počasí, a to je pak v tomhle regionu opravdu krásně. Takže jsme maximálně spokojení," řekl jeden z organizátorů Jan Slavíček. Hlavní cíl, udělat závod s příjemnou a pohodovou atmosférou, se tak povedlo splnit.

„A bylo vidět, že motto Žacléřské 70 „Jeden za všechny, všichni za jednoho" účastnici plně přijali. Pomáhali si, bojovali a společně si užili hezký den na kole. O to při takových akcích jde," dodal Jan Slavíček.

Na trasy se vydalo téměř 300 lidí. Hlavní, sedmdesátikilometrovou, nejlépe zvládl Remerx-Merida Team Kolín (Filip Eberl, Pavel Skalický, Jan Fišnar) s časem 2:45:33,1. Druhý skončil tým Lidé a Hory (02:58:54), bronz patří sestavě CTB a Carla (3:05:20).

Na kratší trati si nejlépe vedl mezi muži CS Specialized HK/Lorenc Spedice (Petr Nagy, Michal Novák, Vladimír Vaněk, 2:07:06), v ženské kategorii prvenství patří Eleven Ladies (Ivana Loubková, Jana Skrbková, Kateřina Loubková, 2:26:43).

Do závodu vyrazili i jednotlivci, ale spíš doplňkově. „Tahle možnost tu je a necháme ji i do dalších let, ale jen okrajově. Třeba pro ty, kterým se na poslední chvíli rozpadl tým, nebo chtějí jet, ale nesehnali dva kamarády do party," podotkl Jan Slavíček.

(aš, to)