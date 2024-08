Úvodní sada finálového souboje nabídla vyrovnanou partii, ve které si každá hráčka vybrala jak silné, tak i slabé momenty. Rozhodovala koncovka a v té prokázala pevnější nervy Munzarová. Za stavu 5:5 dokázala sokyni sebrat servis a sadu dovedla k výsledku 7:5.

Jak už to v úmorném vedru bývá, vyhraný set dodal jedné hráčce sebevědomí, druhé naopak ubral na silách. Tak tomu bylo i v úterý, kdy rozjetá Munzarová ve hře získala jistotu a ve zbytku zápasu už neztratila jediný gem.

Obě finalistky následně obdržely od pořadatelů krásné poháry, příjemné prize money a vítězka se o své dojmy mohla podělit v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Lenko, jak se vám ve Dvoře Králové nad Labem líbilo, kde jste se neobjevila poprvé?

Máte pravdu, už jsem tu hrála poněkolikáté a musím říci, že se mi tu líbí. Je zde hodně kurtů, turnaj krásně odsýpá, když tedy zrovna neprší. Jediné, co je nepříjemné, jsou štěkající psi z nedalekého útulku, ale to se dá přežít (usmívá se).

close info Zdroj: archiv tenistky zoom_in Lenka MunzarováPo třetím vyhraném turnaji v Optim Tour suverénně vedete žebříček celého seriálu a zajistila jste si účast na finálovém turnaji. Zúčastníte se jej?

Určitě. Byla jsem i minulý rok a moc mě to baví. Při finálovém turnaji se nehraje formou pavouka, ale ve skupinách, je to fakt dobrý.

Co pro vás na Juta cupu bylo nejtěžší?

On byl těžký každý zápas. Nemusí to být ani herně, ale často je to náročné víc mentálně. U mě je většinou nervózní hned první utkání na turnaji, kdy ještě nevíte, jak se vám bude dařit, jaká bude forma. Kdybych ale měla vybrat nejtěžší zápasy, pak v semifinále i finále byly soupeřky nejkvalitnější.

Cesta k trofeji na Juta cupu 1. kolo: volný los

2. kolo: Aneta Pobořilová 6:3, 6:0

Osmifinále: Libuše Havlová skreč

Čtvrtfinále: Lucie Zourková 6:2, 6:2

Semifinále: Amélie Hejtmánková 6:4, 3:6, 6:1

Finále: Adéla Moravcová 7:5, 6:0

Možná nejvíc krizový moment jste si prožila v úvodním setu finálového zápasu, kdy soupeřka dokázala získat několik her v řadě.

No, mě tam trochu podklouzávaly nohy, protože byl kurt v jistých místech mokrý. Až moc jsem se tím zabývala a z toho pak pramenila ta série. Adélka hrála dobře a valila mě z každého míče. Pak jsem se ale srovnala a už si jela to svoje.

Nešlo si nevšimnout, že rozdíl byl na servisu. Ten jste měla nejen ve finále vynikající.

Servis je moje zbraň. Hodně ho trénuju a chci ho mít nejrychlejší na světě. Pomohl mi i ve finále a jsem za to ráda.

Druhý set už byl jasnou záležitostí.

Je to tak. Já už byla díky první sadě na koni, pak už to bylo znát.

Vítězové posledních pěti ročníků turnaje JUTA CUP 2020 Jiří Barnat a Kristýna Lavičková

2021 Matyáš Černý a Markéta Petruželová

2022 Daniel Pátý a Markéta Petruželová

2023 Štěpán Baum a Katherine Barnes

2024 Jiří Čížek a Lenka Munzarová

Jak dlouho se tenisu věnujete?

Hraju už od svých šesti let, začala jsem přesně v den svých narozenin. Tehdy jsem dostala i svou první tenisovou raketu a absolvovala svůj první trénink. Tenisu se tedy věnuji už čtrnáct let.

Který dosavadní úspěch byste zatím zařadila nejvýš?

Určitě by to byl můj první vyhraný turnaj. Přišlo to někdy v mladších žácích a hrál se tehdy v Praze na Cibulce. I kdybych snad někdy vyhrála třeba i grandslam, na ten svůj první vyhraný turnaj budu vzpomínat jako na nejcennější (úsměv).

Jaké budou vaše další cíle s tenisem?

Už v příštím týdnu mě čeká mistrovství republiky v Ostravě, což pro mě bude další výzva. Ráda si kladu spíš krátkodobé cíle, ale pokud bych měla říct nějaký dlouhodobý, samozřejmě bych ráda vyhrála nějaký grandslam. Je jedno jaký, vlastně by bylo fajn se na něj alespoň dostat.