Loňské prvenství obhajuje sportovní střelec Miroslav Zapletal, Hvězdou čtenářů Deníku se stal atlet Michal Desenský.

Originální kupony se jménem vašeho favorita zasílejte do 15. března na adresu redakce.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ

Pavel BALÁK, sportovní střelba, SSK 0062 Hradec Králové. 2x mistr ČR ve střelbě z předovek na 100m, 2x mistr České střelecké ligy, rekord ČR vojenská puška na 100 m.

Jan BOHÁČ, karate, SK Karate Spartak Hradec Králové. MČR SKIF: 1. místo (kumite), SKIF Prague Open: 1. místo (kumite), SKIF Open Brno: 2x 1. místo (kata a kumite).

Josef ČERNÝ, cyklistika, Elkov Author Hradec Králové. MČR Elite: 1. místo v časovce a v závodě jednotlivců. MS Elite: 12.místo v časovce družstev.

Ondřej FEJFAR, běh do vrchu, TJ Spartak Vrchlabí (skyrunning, AK Kroměříž). MS v Polsku: 1. místo družstva, 9. místo jednotlivci, SP: 5. místo vertikální kilometr, 2x 2. místo (USA, Rakousko), MČR skyrace: 1. místo.

Václav FEJFAR, autokros, Autoklub Bohemia Jičín. Mistr Evropy v divizi Touring Autocross.

Lukáš HODBOĎ, atletika, TJ Sokol Hradec Králové. ME Berlín: 8. místo 800 m, MČR: 1. místo 800 m, 2. místo – štafeta 4x 400 m, MČR do 22 let: 1. místo – 800 m, 1. místo – štafeta 4x 400 m. V anketě atlet roku vyhlášen Objevem roku.

Tomáš KLINSKÝ, alpské lyžování, TJ Sokol Deštné v O. h. MČR dospělí: 1. místo v super G, 3. místo sjezd, akademický a juniorský mistr ČR v super G, FIS slalom v Chile: 3. místo slalom, MS juniorů: 40.místo super G a 45.místo sjezd.

Jan KOPECKÝ, motorismus, Škoda Motorsport. Mistr světa v rally kategorie WRC2, mistr ČR v rally. 1. místa: Monte Carlo, Tour de Corse, Rally Sardinia, Rally Deutschland, Turkey, Valašská, Šumava Č. Krumlov, Hustopeče, Bohemia, Barum (souč. ME), v ČR vyhrál 23 soutěží v řadě.

Pavel KUBÁT, orientační běh, OK99 Hradec Králové. MS: 5. místo štafeta. ME: 4. místo štafeta. MČR: 1. místo družstva, 2. místo štafeta.

Jana MIKEŠOVÁ, dálkové běhy, Bakako Nová Paka. Evropský pohár v ultramaratonu: 2. místo (52 km), Peruánský ultraskymaraton: 4. místo v kat. a 6. místo celkově, MČR: 1. místo ultrasky maraton Krkonošská „50“. 4. místo celkově. Jizerská „50“: 3. místo (50 km), 2. místo ČP v běhu do vrchu.

Jakub OTRUBA, cyklistika, Elkov Author Hradec Králové. MČR U23: 1. místo v časovce a v závodě jednotlivců. ME U23: 4. místo v časovce jednotlivců. MS Elite: 12. místo v časovce družstev. MS U23: 19. místo.

Stanislava PRECLÍKOVÁ, skiboby, Skibob Klub Dobruška. MS: 3x 1. místo slalom, obří slalom a kombinace. SP: 1. místo celkově, 1. místa ve všech vypsaných závodech MČR, ČP: 1.místo za rok 2018.

Leoš ROUŠAVÝ, kvadriatlon, SK RN Hradec Králové. ME: 4. místo. MS: 5. a 8. místo, SP: 3. a 2x 4. místo. Kategorie 40+: ME: 2. místo, MS: 2x 2. místo, 3. místo.

Petr SOUKUP, triatlon, TJ Nová Paka. MS Havaj: 5. místo na MS Havaj kat. 30 – 34 let (WCH Ironman dlouhý triatlon), MČR: 2. místo v dlouhém duatlonu, 2. místo v Českém poháru v dlouhém triatlonu a duatlonu. ČP: 2x 1. místo, 1x 2.místo, 1x 3. místo.

Daniel VANDAS, orientační běh, OK99 Hradec Králové. MS juniorů: 3. místo klasická trať, 3. místo štafeta, 4. místo krátká trať. MČR: 1. místo družstva, 2. místo štafeta.

Miroslav ZAPLETAL, sportovní dynamická střelba, IPSC Hradec Králové. Policejní MS: 2. místo družstva, 7. místo jednotlivci, SP: 3. místo celkově, 5x 1. místo na závodech Asa PRO Open ČR, MOS Summer ČR, Sellier a Bellot ČR, MOS spring ČR, SCW Trophy Wien (Rak.). 1. místo Světový pohár Asia Pacific. MČR: 3. místo.

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ

Do 15 let: Mikuláš Rudolf COGAN, plavání, triatlon TJ Nová Paka. MČR letní U13: 4x 1. místo, 1x 2. místo. Nejlepší výkon ČR U13 na 200 m vol. zp. (1:58,05) a na 800 m vol. zp. (8:45,70). Mez. závody Německo 3x 1.místo a 1x 2.místo ze čtyř startů. MČR zimní U13: 3x 1. místo, kvalifikoval se na zimní MČR dor. a dospělých v Plzni, držitel českého rek. U13 na 200 m kraul (2:00,70). MČR triatlon: 2. místo ml. žáci.

Lukáš DOLEŽAL, lyžování, severská kombinace, BKL Machov. MČR zimní: 1. místo. ČP zimní: 2. místo. Letní MČR: 3. místo. Letní ČP: 1. místo celkově. SP Obersdorf: 23.místo celkově, (v ročníku 2. místo).

Alena HAVLÍČKOVÁ, atletika, TJ Sokol Hradec Králové. MČR žactva: 2. místo ve víceboji žactvo, dorost, junioři – výkon 3030 b v krajském rekordu: Evropské dětské hry EKAG: 2. místo skok daleký.

Lucie HERZÁNOVÁ, kanoistika, TJ Černožice. MČR: 1. místo K1 1000 m, 2.místo K2 2500 m, 2x 3. místo K1 500 m a K4 500 m. ČP jedn.: 3. místo.

Jakub CHALOUPSKÝ, orientační běh, OK99 Hradec Králové. ME dorostu: 1. místo štafeta, 7. místo klasická trať, 10. místo sprint. MČR: 1.místo krátká trať, 2. místo klasická trať. V žebříčku ČR ml. dorost: 1. místo.

Jan JAROŠ, karate, SK Karate Spartak Hradec Králové. MČR SKIF ml. žáci: 1. místo (kumite), SKIF Prague Open: 1. místo (kata), Grand Prix HK: 1. místo (kata).

Anna KLEMPEREROVÁ, stolní tenis, TJ Sokol Pražské Předměstí HK. ME: 14. místo družstva. MČR st. žákyň: 2x 3. místo ve čtyřhře a sm. čtyřhře. Žebříček ČR: 4. místo st. žákyně.

Nora KORDÍKOVÁ, mažoretkový sport, Mona Náchod. MS: 2x 1. místo. MČR: 3x 1. místo. GP: 2x 1. místo.

Matěj KUNČÍK, biatlon, horská kola, lyžování, TJ Spartak Vrchlabí. MČR žactva biatlon: 3x 1.místo štafeta a závod dvojic a záv. s hrom. startem. ME horská kola: 1. místo sprint, 3. místo štafeta. MČR horská kola: 2. místo.

Gabriela SKALÁKOVÁ, skiboby, Skibob Klub Dobruška. MS: 2x 3. místo super G a obří slalom. MČR: 2x 2.místo super G a obří slalom. ČP: 2. místo celkově.

Justýna ŠAFAŘÍKOVÁ, golf, Golf Club Hradec Králové. MČR žáků a kadetů – ml.žákyně: 1. místo. MM Rakouska U12: 1. místo. Národní golfová tour mládeže: 1. místo na všech 5 turnajích. Dětská tour: 1. místo. Žebříček mládeže: 1. místo.

16 - 19 let: Marek BAHNÍK, atletika, TJ Sokol Hradec Králové. MČR jun. v hale: 1. místo, MČR mužů v hale: 2. místo (skok do výšky).

František DOUBEK, atletika, TJ Sokol Nová Paka. MČR dor: 2x 1. místo (desetiboj a oštěp), ME dor.: 13. místo.

Adéla DÖRREOVÁ, tenis, Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové. Vítězka MČR ve čtyřhře (Pardubická juniorka). Žebříček ČR dor.: 17. místo.

Martin FLORIÁN, atletika, TJ Jičín. MČR dor.: 1. místo, 3. místo na ODM (oštěp).

Dominik HARNACH, skiboby, Skibob Klub Dobruška. MČR: 1. místo super G. ČP: 1. místo. MS: 2x 2. místo slalom a kombinaci.

Petra HOLEČKOVÁ, orientační běh, OK Slavia Hradec Králové. MČR D16: 1. místo noční OB, 2. místo klasická trať, 3. místo krátká trať.

Barbora CHALOUPSKÁ, orientační běh, OK 99 Hradec Králové. MS jun.:2. místo štafeta, 3.místo krátká trať. MČR jun.: 1. místo krátká trať, 2. místo klasická trať, 3. místo sprint. Žebříček ČR: 1. místo juniorky.

Alena KRAUSOVÁ, kanoistika, TJ Sokol Hradec Králové. MČR dor a žák.: 4x 1. místo (C1, C2 5 km, C1 200 a 500 m). ČP: 1. místo.

Valerie KORDÍKOVÁ, mažoretkový sport, Mona Náchod. MČR: 2 x 1. místo. MS: 3x 1. místo. GB: 3x 1. místo.

Rozálie KUCHAŘOVÁ, orientační sport – MTBO, LOB, Sportcentrum Jičín. OS na horských kolech: 1. místo celkově v SP, 1. místo ME U20 štafeta. MČR: 2x 1. místo long W17 a middle (17), 2x 2. místo sprint W20 a krátká trať W17. Lyžařský OB: MČR: 2x 1. místo sprint a klasika. ME: 5. místo štafeta, 10. místo long. ČP: 1. místo W17.

Kateřina MÍLOVÁ, kanoistika. TJ Sokol Hradec Králové. MS jun.: 9. místo K1, MS ženy: 6. místo K1 maraton. MČR jun.: 1. místo K1 maraton.

Magdaléna REICHOVÁ, kanoistika, TJ Černožice. MČR: 2x 1. místo K2 1000 m, K2 200 m, 2x 2. místo K2 500 m a K4 500 m.

Michaela REICHOVÁ, kanoistika, TJ Černožice. 1. místo K2 1000 m, K2 200 m, 2. místo K2 500 m

David RYBA, atletika, TJ Sokol Hradec Králové. MS: 17. místo. MČR U22: 1. místo (110 m př.), 1. místo štafeta 4x 400 m. MČR mužů: 2. místo (110 m př.), 2. místo štafeta 4x 400 m. MČR jun.: 2x 1. místo (60 m př. a štafeta).

Nikola THÝNOVÁ, orientační běh, OK Slavia Hradec Králové. INOV-8 Cup žebříček D18: 2. místo. MČR D18: 2x 2. místo sprint a noční OB. EP: 9. místo.

Aneta VACKOVÁ, mažoretkový sport, Mona Náchod. MČR: 1. a 2. místo. MS: 1. místo.

Eva VAVŘÍKOVÁ, jezdectví,drezura, JK Vega Brno. MČR jun.: 1. místo. Evropské závody: 7x 1. místo.

KOLEKTIVY DOSPĚLÍ

Dukla Hradec Králové, sportovní střelba, družstvo skeet (Miloš Slavíček, Tomáš Nýdrle), 1. místo na ME.

Elkov Author Hradec Králové, cyklistika, cycling team, MS kat. Elite a U23:12. místo v časovce družstev, 1. místo v Českém poháru, 1. místo UCI Europa tour.

Mona Náchod, mažoretkový sport, sen., 2x 1. místo MS, 3x 1. místo MČR.

Mountfield Hradec Králové, lední hokej, muži, 4. místo v extralize.

OK99 Hradec Králové, orientační běh, družstvo dospělých, 1. místo MČR družstev, 2.místo MČR štafety muži, 3. místo štafety ženy, 1. místo Český pohár štafeta ženy.

TJ Slavia Hradec Králové, volejbal, družstvo kadetů, 1. místo Český pohár.

TJ Sokol Hradec Králové, basketbal, družstvo žen, 2. místo v Českém poháru.

Výběr krajského fotbalového svazu, tým mužů, 1. místo v Regions Cupu, turnaji mužstev složených z hráčů nižších soutěží.

KOLEKTIVY MLÁDEŽ

FC Hradec Králové, fotbal, tým žáků U14, 2. místo v České lize.

Mona Náchod, mažoretkový sport, juniorky, 1. a 2. místo MS, 2x 1. místo MČR.

Mountfield HK, lední hokej, mladší dorost, mistři ČR.

SK Karate Spartak Hradec Králové, karate, kata tým žáci, 1. místo Grand Prix HK, 1. místo MČR SKIF, 1. místo SKIF Open Brno.

SKP Delfín Jičín, plavání, štafeta mladší žákyně (Petra Smolíková, Tereza Myšková, Anna Viková, Adriana Hátlová), 1. místo KP Královéhradecký a Pardubický kraj.

TJ Sokol Hradec Králové, atletika, družstvo jun., 1. místo KPD družstev, 5. místo mistr. Čech, 11. místo MČR.

TJ Sokol Nilfisk Hradec Králové, basketbal, starší žákyně, 1. místo MČR.

HANDICAPOVANÍ

Radim BĚLEŠ, atletika, SK Nové Město nad Metují. 4. místo ME, 1. místo MČR, 2x 2. místo GP.

Jana FEIXOVÁ, stolní tenis, SK Integra Hradec Králové. 3. místo ME družstva, 1. a 2. místo MČR dvouhra

Milan CHALOUPSKÝ, lukostřelba, SK Nové Město nad Metují. 3x 1. místo SP, MČR a ČP.

Stanislav JIRÁSEK, golf, BKL Machov. SP: 2x 1. místo. Ve světovém žebříčku: 10. místo.

Aleš KISÝ, atletika, SK Nové Město nad Metují. 2. místo ME a GP, 3x 1. místo MČR.

Lenka KUNCOVÁ, lukostřelba, SK Nové Město nad Metují. 3. místo ME, 1., 2. a 3. místo ČP.

Denisa MACUROVÁ, lyžování, stolní tenis, SK Integra Hradec Králové. MS ve sjezd. lyž.: 2. místo obří slalom a kombinace, 3. místo slalom a super G. Stolní tenis: 3. místo ME. 2X 1. místo MČR.

Tomáš NEVĚČNÝ, basketbal na vozíku, WBS Pardubice. reprezentant ČR, 3. místo v zákl. sk. Euroligy, zařazen do All Stars. Handbike, Černí koně Jirny, mistr v silničním závodě a časovce, 2. místo v ČP, 2x 1. místo v Para cycling European Cup.

Tomáš PEŠEK, sportovní střelba, SSK Třebeš. 3. a 4. místo SP, 1. místo ME, vybojoval účast na paralympijských hrách v Tokiu, mistr ČR a vítěz ČP, držitel 3 českých rekordů.

Ondřej SEDLISKÝ, tenis, SK Integra Hradec Králové. 3. místo MS, 2. místo ME, 1. místo MČR – dvouhra, 3. místo MS, 2. místo ME – čtyřhra.

Michal STEFANU, tenis, SK Nové Město nad Metují. 1. a 3. místo ČSP.

Ondřej VITVAR, stolní tenis, SK Integra Hradec Králové. 3. místo ME družstva, 1. místo MČR dvouhra a čtyřhra.

JEDNOTLIVCI ZE SPORTOVNÍCH DRUŽSTEV A KOLEKTIVŮ

Michal DESENSKÝ, atletika, TJ Sokol Hradec Králové, 5. místo na HMS v Birminghamu, 7. místo ME Berlín rekord ČR – oboje člen štafety 4x 400 m.

Daniel DVOŘÁK, lední hokej, Mountfield HK, reprezentant ČR, účast MS U18.

Aneta FINKOVÁ, basketbal, TJ Jičín, 2. místo ME kadetek.

Petr KOUKAL, lední hokej, Mountfield HK, reprezentant ČR, účastník ZOH 2018.

Vít MÜLLER, atletika, TJ Sokol Hradec Králové, 5. místo na HMS v Birminghamu, 7. místo ME Berlín rekord ČR, 1. místo MČR U22, 2. místo MČR – vše člen štafety 4x 400 m.

Radovan PAVLÍK, lední hokej, Mountfield HK, reprezentant ČR, účast MS U20.

MEDAILISTÉ NA ZIMNÍ ODM

Biatlon: Petr HÁK, Michaela METELKOVÁ. Lyžařský OB: Adéla RANDÁKOVÁ, Matyáš ŠTREGL. Snowboarding: Anna BENEŠOVÁ, Antonín HRON, Jakub HRONEŠ, Alena LABAŠTOVÁ.

OSOBNOSTI

Dana JÁGROVÁ, Bohdan KRATĚNA, Václav SAMEK.

TRENÉŘI PROFESIONÁLNÍ

Otakar FIALA, cyklistika, Elkov Author cycling team Hradec Králové

Petr LUŠTINEC, lední hokej, Mountfield Hradec Králové

Michal LEBEDA st., stolní tenis, TJ Sokol Pražské Předměstí HK



TRENÉŘI DOBROVOLNÍ

Libuše NETOPILOVÁ, sport pro všechny, TJ Dynamo Hradec Králové

Jan PROCHÁZKA, lukostřelba, SK Nové Město nad Metují

Jan PETRUŽÁLEK, atletika, TJ Sokol Hradec Králové

Eva SOCHACY, plavání, SKP Delfín Jičín

Jana HOJNÁ, rychlostní kanoistika, TJ Černožice

Jiří KOLÁŘ, sportovní gymnastika, TJ Dynamo Hradec Králové

Kam doručit hlasy?

Vyplněné originální kupony do ankety o Sportovní hvězdu Deníku doručte nebo posílejte do 15. března 2019 na adresu redakce:

Hradecký deník, Kladská 17, 500 03 Hradec Králové. Heslo: „Sportovec roku.“

Slavnostní vyhlášení hostí hradecký Aldis

Slavnostní vyhlášení ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Královéhradeckého kraje za rok 2018 se uskuteční v úterý 26. března 2019 od 19 hodin v Kongresovém centru Aldisv Hradci Králové. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jiří Štěpán a primátor Alexandr Hrabálek. Galavečerem bude provázet Radek Šilhan. Součástí vyhlášení ankety je také bohatýdoprovodný program.