Turnovskému atletickému oddílu se v této sezoně podařilo získat 18 medailí z mistrovství ČR. Čtyři mládežníci reprezentovali Česko při mezistátních utkáních. Čtyři družstva dokázala ovládnout krajský přebor, starším žákyním a juniorkám se dokonce podařilo kvalifikovat na MČR družstev, kam se dostane pouze deset nejlepších týmů z celé republiky!

Atletika je výkladní skříní turnovského sportu. Nejen mládežníci rok co rok dosahují vynikajících výsledků na republikové úrovni. | Foto: Tomáš Krištof

Turnovský atletický oddíl také letos zhodnotil úspěšnou sezonu svých členů a dopodrobna rozebral výkony svých nadějí.

Největšího individuálního úspěchu v této sezoně z pohledu turnovské atletiky dosáhla žákyně Tereza Marková. Ta po vítězství v běhu na 150 metrů a stříbru na 300 metrů na žákovském MČR zvítězila i na mezistátním utkání na Slovensku, kde běžela třístovku. Navíc zde svěřenkyně Filipa Horkého následně přidala další vítězství s mix štafetou 4 x 300 metrů.

Dařilo se běžcům i chodcům

Mezi žáky si vedl skvěle chodec Ondřej Plecháček, jenž si na mezistátním utkání došel pro bronzovou medaili na trati 3000 metrů chůze. Na MČR své kategorie získal svěřenec Kateřiny Čermákové stejný cenný kov.

Ondřej Plecháček, bronzový medailista na trati 3000 metrů chůzeZdroj: Tomáš Krištof

Velmi povedenou sezonu prožil také junior Adam Malý. Svěřenec Miroslava Reichla nejprve získal dvě stříbrné medaile na MČR juniorů v běhu na 800 a 1500 metrů, svou skvělou formu následně potvrdil i na republikovém šampionátu do 22 let, kde vybojoval opět stříbro na 1500 metrů. Na mezistátním utkání juniorů ve slovinském Ptuji vybojoval čtvrté místo.

Skvělá umístění na MČR

Poslední atletkou turnovského klubu, která oblékla reprezentační dres byla Anna Zdena Mikulová. Ta se zúčastnila vrhačského mezistátního utkání v Plzni, kde obsadila druhé místo v hodu oštěpem! Na MČR dorostenek skončila svěřenkyně Vladimíra Mašky těsně pod stupni vítězů v hodu diskem.

Tereza Marková s dalším rekordemZdroj: Tomáš KrištofMistrem ČR se stal dorostenec Martin Burkoň v hodu kladivem, Michaela Novotná v běhu do vrchu a Filip Drda na přespolním běhu mladších žáků. Stříbro si na krk pověsila dorostenecká překážkářka Kateřina Sajdlová (100 metrů přes překážky). Bronz získala juniorka Nela Vaníčková také na 100 metrů překážek. Do finálové osmičky se dostaly dorostenka Karolína Drbohlavová (6. v běhu do vrchu), žákyně Aneta Marková (MČR žactva 7. v běhu na 100 metrů překážek), steeplařka Anna Pergerová (pátá na MČR do 22 let a sedmá na MČR juniorek) a běžkyně Jana Pekařová (sedmá na MČR do 22 let v běhu na 5000 metrů).

Dařilo se i štafetám. Na MČR mužů a žen se mužská štafeta AC Turnov na 4 x 100 metrů umístila na 6. místě ve složení Špringl, Žerava, Šafář a Víla. Na MČR žactva se kvarteto Loudová, Vaníčková, A. Marková a T. Marková umístilo na 6. místě (4 x 60 m) a na 7. místě ve štafetě 4 x300.

Družstva AC Turnov sbírala úspěchy v kraji i na MČR!

Velkých úspěchů dosáhla také turnovská družstva. Poprvé v historii klubu se na MČR družstev do Plzně dostaly juniorky. Nejdříve dokázaly opanovat mistrovství Čech v Pardubicích, kde zvítězily a vybojovaly si postup. Následně se v konkurenci českých klubových gigantů umístily na sedmém místě. MČR družstev se zúčastnily na závěr sezony také starší žákyně. Ty si z Prahy, kde se mistrovství uskutečnilo, odvezly desáté místo. Obě tato družstva dovedl k jejich úspěchům vedoucí trenér Filip Horký.

Turnovští atleti a atletky byly hodně vidět také na školních závodech. V barvách ZŠ Skálova se podařilo starším žákyním ovládnout republikové finále Poháru rozhlasu ve Svitavách! Mladší žákyně se ve finále umístily na pátém místě a mladší žáci na šestém! SZŠ Turnov se pro změnu představila na finále Středoškolského poháru, kde se umístila na 7. místě za účasti turnovských dorostenek a juniorek.

Mladší žáci AC TurnovZdroj: Tomáš Krištof

Na mistrovství Čech nebo také semifinále ČR se dostali družstva dorostenců a starších žáků pod vedením Tomáše Krištofa. Dorostenci si odvezli z Kolína osmé místo. O příčku lépe se umístili žáci v Bílině, kteří obhájili loňskou sedmou pozici.

Dařilo se i družstvům mužů a žen ve 2. Národní lize. Ženy po horších prvních dvou kolech se v druhé polovině soutěže vyhecovaly a díky dvěma prvenstvím obsadily celkově druhé místo. Muži si udržovali stálou výkonnost po celou sezonu a odměnou jim bylo také stříbro.

Na krajské úrovni turnovský klub ovládl kategorie mladšího i staršího žactva. Žáci i žákyně dokázali v obou kategoriích zvítězit na finále KPD, což se turnovskému oddílu nikdy nepodařilo. Nejmladší žáci z atletických přípravek pak získali druhé místo na krajském finále.

Medailistky z mistrovství České republiky Nela Vaníčková a Kateřina SajdlováZdroj: Tomáš Krištof