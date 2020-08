Cyklista Polman je v cíli. Najel 3540 kilometrů za 8 dní

Ultrapackej vytrvalec míří jako raketa na Vsetín a od cílové pásky ho dělí už jen hodiny. Píše se páteční dopoledne a cyklista Daniel Polman z Nové Paky jede na plný plny nebo spíš na plný pedál. Do Vsetína, cíle největšího evropského utracyklistického závodu, by měl dorazit nečekaně už v pátek odpoledne. Všechno se zvrhlo během noci. „Noc byla výživná. Uvidíme, v kolik dojedeme, ale do 16.15 to stihneme určitě,“ informuje nás doprovodný tým UPRT.

Nejdelší ultracyklistický závod v Evropě: Race around Czechia & Slovakia (RACAS).Aktuálně má za sebou Daniel Polman z Nové Paky českou část, kterou se mu podařilo objet pod neuvěřitelných 100 hodin. ČR: čas: 99hodin a 50 minutvzdálenost: 1950kmPokračuje | Foto: Deník / Iva Kovářová