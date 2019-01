Trutnov - Kateřina Kozumplíková hodnotí středeční výhru ve Strakonicích.

Třetí vítězství v řadě si ve středečním utkání Ženské basketbalové ligy připsal tým trutnovské Lokomotivy. Na jihočeské palubovce porazil s velkým přehledem tamní U19 Chance. Na výsledku 37:75 se střelecky podílelo rovných deset hráček.

Svěřenkyně trenéra Kapitulčina skvěle zvládaly celý duel a více bodů než jejich soupeřky získaly ve všech čtvrtinách. Tu první vyhrály poměrem 22:9 a za zajímavost stojí fakt, že KATEŘINA KOZUMPLÍKOVÁ nastřílela o bod víc než celý strakonický kolektiv. Jak se jí výkon družstva líbil a jak je zatím spokojená s průběhem sezony, na to třiadvacetiletá křídelní hráčka odpověděla Krkonošskému deníku den po vydařeném utkání.

Katko, do Strakonic jste odjížděly poprvé v sezoně v roli favoritek. Takhle snadný duel jste ale asi nečekaly. Co rozhodlo o vysokém vítězství?

Tak papírově to možná na roli favoritek vypadalo. Jenže prostředí ve Strakonicích je vždy specifické. Už ta daleká cesta z Trutnova se na nás mohla podepsat, ale naštěstí se tak nestalo. My jsme k utkání přistoupily velice svědomitě, v tréninku jsme se na utkání dobře připravovaly a snažily jsme se plnit všechny úkoly, které nám trenér dal. Šlo hlavně o tvrdou obranu a rychlý protiútok. Naštěstí se vše podařilo, a proto byl výsledek takový, jaký byl.

Za stavu 9:13 byl duel ještě vcelku vyrovnaný, ale pak jste začaly dominovat. Tušila jste od začátku, že v utkání budete mít rozhodně navrch?

Za toho stavu ještě určitě ne. Padly jim tam střely od Musilové, což byla právě hráčka, na kterou nás trenér nejvíc upozorňoval. Pak už jsme ale vzaly zápas pevně do svých rukou, náskok jsme navýšily a sebevědomí šlo rapidně nahoru.

Vy jste první čtvrtinu vyhrály 22:9. Víte, že jste v této desetiminutovce zaznamenala více bodů než celý tým soupeře? Co na to říkáte?

(úsměv) Věděla jsem, že se mi podařilo docílit rychle deseti bodů, ale že to bylo více než celý jejich tým, to mě nenapadlo. To mě i překvapuje.

Čím to, že se na deseti bodech vaše střelecké konto i zastavilo?

Ještě jsem tam nějaké volné pozice měla, ale už se mi nepodařily proměňovat. Ona se pak ale i protáčela celá lavička, všechny holky dostaly prostor a už to určitě nebylo o nějaké individuální hře. Snažily jsme se hrát kombinačně, vytvářet šanci jedna pro druhou, aby padaly jednoduché koše.

Lokomotiva má po pátém kole na svém kontě tři výhry. Jak se vám taková bilance zamlouvá?

Já si myslím, že pro nás a možná i pro ostatní soupeře je to velké překvapení. Určitě jsme nečekaly, že se nám vstup do soutěže takhle povede a věřím, že stejnou radost mají i naši fanoušci.

Teď vás čeká domácí bitva s nováčkem soutěže z Brna. Co bude důležité plnit, abyste soupeře porazily a na co byste nalákala trutnovské publikum?

V Trutnově je tradicí, že při zápasech panuje skvělá atmosféra. Naše příznivce bych tímto chtěla na utkání pozvat, aby nás přišli podpořit. My se jim pokusíme odměnit kvalitním výkonem a hlavně vítězstvím. Doufám, že když se budeme držet svých zásad, jimiž jsou pevná obrana, správný doskok i rychlý protiútok, a budeme plnit věci, které každá máme, pak to snad dopadne pozitivně.