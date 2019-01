Turnov – Futsalisté Dalmachu Turnov v pátém kole 2. ligy nestačili na celek z Teplic. Domácí měli po celý zápas převahu a Dalmach, bohužel, zvýšil tempo až za rozhodnutého stavu ve druhé půli.

FC Dalmach Turnov | Foto: Archiv oddílu

Balticflora United Teplice – FC Dalmach Turnov 5:2 (3:0)

Hned v úvodu domácí otevřeli skóre a Dalmach si nevytvořil žádnou vyloženou šanci. Další dvě branky přidali United ještě do poločasu, nejdříve po přečíslení obrany a poté z trestného kopu po nešťastné teči Mencla. Do druhé půle vstoupil Dalmach lépe, ovšem Krejčík i Zdražil trefili pouze tyčky. Domácí poté udeřili z protiútoku a další branka padla po vybagování hostující obrany. Hosté již poté neměli co ztratit a do konce zápasu skóre zmírnili dvěma góly Kratochvíla na konečných 5:2.

Branky: 4. a 33. Mukanov, 13. Sedlák, 17. Záveský, 26. Voráček – 34. a 36. Kratochvíl. Rozhodčí: Smreček, Hofmann. Diváci: 60. Dalmach: Pecka, Horáček, Krejčík, Bakeš, Kratochvíl, Kulhánek, Mencl, Zdražil, Škréta, Vítek, Mrklas, D. Hurt.

Další utkání 5. kola: Arsenal Benešov – Slavia TU Liberec 12:3, Čechie Slaný – Radobýl Litoměřice 3:4, Alfa Liberec – FK Mladá Boleslav 4:4, K–Pedros Tábor – SK Kladno 3:3, Indoss Plzeň – Andy Liberec 6:3.