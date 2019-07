Královská hra se v prvním týdnu zaměřuje na soutěže družstev. Druhým kolem pokračuje mistrovství Evropy ve čtyřech kategoriích dvou věkových skupin. Ve stejné fázi se nachází mistrovství České republiky čtyřčlenných týmů. Ve startovní listině více než sta kolektivů se nachází také hodně východočeských zástupců. Z nešachových her bude nejvíce pozornosti přitahovat turnaj v go. Ještě před ním se koná finále ligy družstev.

Páteční program – šachy: ME družstev (15.00), Český lev Kolešovice Open (17.00). Bridž: Ave Kontakt Open – turnaj družstev (18.00), P. Ministr Open – 2. vedlejší turnaj dvojic (13.00). Go: finále České ligy družstev (18.00), Dáma: turnaj v Mezinárodní dámě (17.00), Backgammon: turnaj jednotlivců (17.30), Mankalové hry: turnaj v Toguzu (10.00), festival abstraktních her – celý den (vše ČSOB Pojišťovna ARENA). Hospodský kvíz: MČR (19.30, Palace Pardubice).