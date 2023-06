Tenistka z východních Čech Gabriela Knutsonová platí momentálně za patnáctou nejlepší Češku v žebříčku WTA. Za poslední dva týdny posbírala osmdesát bodů a posunula se o pětapadesát příček na aktuální 247. pozici.

Při slavnostním vyhlášení vítězů se v Monastiru sešli finalisté nejen ženského turnaje, ale i toho mužského. | Foto: Tennis Magic Tours

Královédvorská tenistka Gabriela Knutsonová dovedla i svou druhou květnovou účast na turnaji ITF do finále. Poté, co ovládla klání ve španělském Monzonu, musela se v tuniském Monastiru sklonit před finálovou soupeřkou, jíž byla sedmnáctiletá Australanka Taylah Prestonová.

Šestadvacetiletá Češka titulový duel rozehrála skvěle a po celý první set si udržovala vedení. S dvěma brejky v zádech mohla sadu ukončit už za stavu 5:2, povedlo se jí to však až při servisu soupeřky. Vstup do druhého setu Knutsonové nevyšel a Australanka se dostala do vedení 4:0.

Finalistky turnaje ITF v MonastiruZdroj: Tennis Magic ToursNásledovalo však pět vítězných her české hráčky, která s ohledem na postavení v žebříčku WTA byla v duelu favoritkou. Do vítězné koncovky ale utkání nedotáhla. Druhou sadu ztratila v tie-breaku a v rozhodující třetí hře se radovala soupeřka, pro kterou šlo o premiérový titul v kariéře.

„Soupeřce nezbývá než pogratulovat. Věřila jsem, že finále zvládnu, začala jsem ho dobře. Bohužel jsem ale v utkání bojovala s velikánským puchýřem na podložce a díky tomu se mi hrálo hodně těžce. Bojovala jsem jak se dalo, bohužel to ale tentokrát nevyšlo, škoda,“ vzkázala Krkonošskému deníku poražená finalistka.

Dramatické finále trvalo dvě hodiny 18 minut a pro Knutsonovou skončila série devíti vítězných zápasů, během nichž neztratila ani set. Díky této bilanci během dvou týdnů posbírala 80 bodů a v žebříčku WTA se posunula již na 247.

Cesta GK turnajem

Alhusseinová (Egypt) 6:2, 6:4

Ezzatová (Egypt) 6:4, 6:1

Yamalapalliová (Indie) 6:3, 6:2

Wangová (Čína) 7:5, 6:3

Prestonová (Austrálie 6:3, 6:7, 3:6

Mezi českými tenistkami je nyní Gabriela Knutsonová patnáctou nejvýše postavenou a sluší se připomenout, že dvanáct nejlepších Češek se v tomto týdnu představilo na grandslamu v Paříži.

TOP 20 Češek v žebříčku WTA

8. Petra Kvitová, 10. Barbora Krejčíková, 17. Karolína Plíšková, 32. Marie Bouzková, 38. Karolína Muchová, 49. Linda Nosková, 51. Markéta Vondroušová, 52. Kateřina Siniaková, 57. Linda Fruhvirtová, 117. Tereza Martincová, 130. Brenda Fruhvirtová, 157. Sára Bejlek, 192. Lucie Havlíčková, 210. Barbora Palicová, 247. Gabriela Knutsonová, 297. Dominika Šálková, 324. Jesika Malečková, 326. Michaela Bayerlová, 336. Anna Sisková, 337. Nikola Bartůňková…

Zatímco si Knutsonová bude v nejbližších dnech doma užívat volno a krátkou pauzu, sledovat bude moci počínání dalšího odchovance královédvorského tenisového oddílu. Jakub Filip ve čtvrtek zahájí své účinkování na juniorském Roland Garros, kde bude usilovat o zopakování úspěšné lednové jízdy v australském Melbourne.

