Hned čtyři pozitivní zprávy přišly za poslední týden z ženského basketbalového oddílu Kara Trutnov. Tou první byl výsledek druhého přípravného utkání na blížící se novou sezonu. Následovala informace o nové posile, kterou se stala americká rozehrávačka Kyah Proctorová.

Na osmadvacetiletou rozehrávačku Kyah Proctorovou (vlevo) bude trutnovský celek spoléhat především při tvorbě hry. Posila však umí akce i zakončovat. | Foto: www.bsubulldogs.com

Basketbalové příznivce jistě potěšil i zápasový program tradičního předsezonního turnaj O pohár města Trutnova, který odstartuje již tento čtvrtek. V neposlední řadě je nutno zmínit úspěšný start ženského B týmu do druhé ligy.

Ale pěkně od začátku. Po úvodním přípravném utkání v Jelenie Góře (výhra 112:45) zvládly svěřenkyně trenéra Richarda Kucsy také druhý zápas. Pardubickou Studánku přehrály hladce 77:42, když tentokrát byla nejlepší střelkyní s dvaceti body Tereza Králová. Dvojciferného počtu ovšem dosáhly také Gaislerová, Strýčková a Borsová (shodně 13).

Kara si znovu pomohla vysokým počtem trefených trojek, když na 18 (!) přesných pokusů z Polska navázala v devíti případech.

„Soupeř byl velmi houževnatý a donutil nás, abychom reagovali v útočných činnostech, což nám pomohlo v této fázi přípravy. Jsem rád, že jsme mohli využít širší rotaci hráček oproti našemu prvnímu přípravnému utkání v Polsku a vyzkoušeli jsme si věci, na kterých pracujeme. Zapojily se všechny hráčky, bojovaly a já jim gratuluji k vítězství,“ hodnotil druhý duel trutnovský kouč.

Kara si znovu pomohla vysokým počtem trefených trojek, když na 18 (!) přesných pokusů z Polska navázala v devíti případech. Kouče může těšit rozšíření kádru. Už na blížícím se turnaji O pohár města Trutnova se totiž v trutnovském dresu představí nejčerstvější posila, jíž je osmadvacetiletá americká rozehrávačka Kyah Proctorová. Ta naposledy působila ve Stockholmu, kde hrála švédskou ligu za tým Alvik Basket. Se střeleckým průměrem 18,5 bodu na zápas vyčnívala, jenž úspěšnější byla v předchozím angažmá v srbské lize v klubu ŽKK Vrbas.

„Rozhodla jsem se pro Trutnov, protože byli velmi milí a vstřícní, když mi nabídli možnost zahrát si v jejich krásném městě. Mezi mé cíle patří zlepšovat se s týmem, jak jen budu moci, růst a učit se, vybudovat si rodinné a blízké pouto tak, abychom mohli být na hřišti jako jeden tým,“ vzkázala 168 cm vysoká hráčka před svým příletem.

Jak vidno, o nijak zvlášť vysokou hráčku nejde, ba naopak, kouč Kucsa ale dobře ví, kde že jsou její přednosti.

„Kyah má potenciál se ve své hře zlepšovat, měla by do našeho družstva přinést kvalitu a organizaci hry. Věřím, že se co nejrychleji aklimatizuje na zdejší prostředí a zapadne do našeho konceptu,“ pronesl lodivod Kary.

Jak už bylo zmíněno, závěr tohoto týdne bude v Trutnově patřit tradičnímu turnaji. Na něm budou soupeřem podkrkonošského celku vicemistr Chance ŽBL a účastník EuroCupu Žabiny Brno, účastník německé Bundesligy Gisa Lions MBC a účastník EuroCupu polský Gorzów Wielkopolski.

Čtvrtek 16.30: Žabiny Brno – Gisa Lions MBC. 19.00: Kara Trutnov – Gorzów Wielkopolski. Pátek 16.30: Gorzów Wielkopolski – Žabiny Brno. 19.00: Gisa Lions MBC – Kara Trutnov. Sobota 10.00: Gorzów Wielkopolski – Gisa Lions MBC. 12.30: Kara Trutnov – Žabiny Brno.

Trenérem trutnovských basketbalistek pro nový soutěžní ročník je Richard Kucsa, jenž naposledy působil u mužského celku Hradce Králové.Zdroj: Jan Bartoš

Potěšitelné jsou také výsledky nově sestavené ženské rezervy ve druhé lize. Té na úvod pomohly členky A týmu a na výsledcích obou duelů to bylo znát. Trutnovská Lokomotiva jasně přehrála jak Kolín, tak posléze i Pelhřimov. V příštím dvojzápase se béčko představí v domácím prostředí, když na přelomu září a října vyzve celky Žďáru nad Sázavou a Podolí u Brna.

BC Kolín – Loko Trutnov B 23:66 (9:10, 15:31, 20:50). Body Trutnova: Finková 19, Linhartová 13, Keliarová 9, Šmahelová a Strýčková 7, Blažková 5, Křivská a Kuželková 3.

BK Sojky Pelhřimov – Loko Trutnov B 33:81 (8:14, 22:33, 27:65). Body Trutnova: Králová 21, Borsová 18, Finková 14, Kuželková 11, Strýčková 6, Linhartová a Vargová 4, Hartmanová 3.