Fantastický den českého snowboardcrossu. Dva čeští závodníci zazářili v závodě Světového poháru ve Svatém Mořici. Eva Adamczyková celý závod vyhrála, Kryštof Choura mezi muži skončil čtvrtý. Oba sportovci pocházejí z Královéhradeckého kraje.

Jsem zpátky! Eva Adamczyková zazářila hned ve svém prvním sezonním závodě a světové konkurenci poslala jasný vzkaz. | Foto: Profimedia (Svaz lyžařů ČR/Bóša)

Eva Adamczyková se po taneční vložce ve StarDance vrátila na prkno a hned ve svém prvním závodě sezony předčila všechny své soupeřky. A co víc. Česká závodnice po třetím místě v kvalifikaci ovládla čtvrtfinále, semifinále i velké finále, žádné ze svých konkurentek nedala sebemenší šanci.

Eva AdamczykováZdroj: archiv Deníku„Absolutně jsem to nečekala. Po deseti tréninkových dnech v Montafonu jsem si předsevzala, že půjdu krok po kroku. Dělala jsem maximum, závod byl pro mě hodně fyzicky náročný, navíc soupeřky jezdily výborně. Mám samozřejmě velkou radost, že jsem zpátky,“ usmívala se tradičně dobře naladěná Adamczyková do televizní kamery jen krátce po závodě.

Ta uspěla na trati, která bude patřit i nejbližšímu světovému šampionátu. „Je to něco podobného, jako při olympijských hrách v Číně, tam jsem taky dokázala být úspěšná při testovacím závodu. Na šampionát jsem pak ale nejela,“ brzdila optimismus česká megastar.

Nejvíce vítězství v závodech Světového poháru (na sněhu)

26 - Ester Ledecká

19 - Eva Adamczyková a Kateřina Neumannová





Kryštof Choura a Eva Adamczyková po vynikajícím finálovém představení v českých barvách.Zdroj: Czech SBX Team

Pro české fanoušky ale páteční program nebyl zajímavý jen v ženském závodě. Ba naopak. Mezi muži se do hlavního závodního dne kvalifikovali dokonce tři Češi! Radek Houser s Janem Kubičíkem bohužel vypadli svorně hned ve společné první osmifinálové jízdě, kdy se ani jeden z nich nedokázal vměstnat do postupující dvojice. Kryštof Choura naopak nesmlouvavý boj dotáhl až do velkého finále.

V něm se třiadvacetiletý borec z Krkonoš objevil vůbec poprvé v kariéře při svém dvanáctém startu na Světovém poháru a přesto, že dojel nakonec kvůli smolné chybě na začátku finálové jízdy čtvrtý, může se těšit z největšího úspěchu. Choura si ve finálovém dni vedl fantasticky, snad pokaždé dokázal dohnat ztrátu a taktickými jízdami vybojovat postup. V poslední jízdě ale možná doplatil na nervozitu. Krátce po startu totiž zůstal viset na druhé stěně a do cíle už ztrátu na odjeté soupeře nedohnal. Přesto si připsal výborné čtvrté místo, závod vyhrál Kanaďan Eliot Grondin.

Světový pohár ve snowboardcrossu, Svatý Mořic

Muži: 1. Grondin (Kan.), 2. Koblet (Švýc.), 3. Visintin (It.), 4. Choura, …23. Kubičík, 25. Houser (všichni ČR) - vyřazeni v osmifinále.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 12 závodů): 1. Grondin 260, 2. Hämmerle (Rak.) 192, 3. Koblet 150, …9. Choura 74, 39. Houser 12, 41. Kubičík 10.

Ženy: 1. Adamczyková (ČR), 2. Hedigerová (Švýc.), 3. Trespeuchová (Fr.).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 12 závodů): 1. Trespeuchová 200, 2. Moioliová (It.) 175, 3. Brockhoffová (Austr.) 169, …8. Adamczyková 100.