Trutnov - Dvě utkání druhého kola Extraligy byla dle předpokladů v režii favoritů. Úřadující mistr Kousal Twist si odvezl od Bicana tři body za výhru 13:5.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Podobně dopadl i Kousalův největší rival, Republika, která vyhrála stejně jako v prvním kole suverénně 14:4. Šlágrem bylo klání loni čtvrtých Kober a bronzového Černého Supa. Zatímco Supáci vstoupili do sezóny výhrou, Kobry překvapivě vysoko prohrály s Republikou. Svůj úvodní nezdar ale odčinily na jedničku, když v novém domácím prostředí v Arnultovicích svého soupeře jasně přehrály poměrem 12:6.



V kole následujícím bude zajímavé sledovat opět Černého Supa, který přivítá zatím bezbodový Vítkov. V dalších duelech se pokusí o překvapení Baník, který zajíždí na Republiku a také Kobry, jež cestují ke Kousalovi. Všechny tři duely třetího kola se hrají až příští pondělí 6. října od 18 hodin. Týdenní ligovou přestávku vyplní poslední letošní Republiková Grand Prix UŠO jednotlivců a dvojic, která se koná o tomto víkendu v Olomouci.



V první lize se udál jediný těsný výsledek, a to v zápase Kocourů s nováčkem Spartou. Utkání ve svůj prospěch rozhodli až v závěrečném zápase hosté a připsali si tak za výhru 8:10 plný bodový zisk. Oběma skupinám i nadále vévodí největší favorité Dvoračka respektive Skol. Oba zatím suverénními výsledky přehrávají své soupeře podobně jako druhé týmy Sklípek a Vlčkovi.



Stejně jako v úvodním kole se nejvíce vyrovnaných zápasů zrodilo ve 2. lize. 10:8 vyhráli Námořníci, Loko B, Družba a Sociálky. Především tří bodový zisk Námořníků mohl někoho zaskočit, protože jejich poraženým soupeřem byl loni prvoligový celek Baník B. Třetí ligu skupinu B vede tým, který má za sebou jediné utkání. V neděli Black Angels vyhráli 14:4 na Chotěvicemi, a protože Orli prohráli derby s Rafany a tým U Nás měl volný los, posunuli se do čela. Skupině A vévodí zatím neporažené trio Valdštejnská, Albína B a Výletní hospůdka A.



Nejsledovanějším divizním utkáním byl zápas po prvním kole suverénních celků a nováčků Černého Supa B a Kelláčů. Výsledek 10:9 z pohledu hostí hovoří za vše a Kelláči se díky němu na čele nejnižší soutěže osamostatnili. Také další dva zápasy byly neméně dramatické. 10:8 vyhrála Čermná a rezerva Zifčáka, která dokonce otočila nepříznivý stav 2:7 Lumírkovcům. Podrobnější informace naleznete na webu šipkařů Severovýchodu Čech - www.willcap.cz.

Výsledky základní části – 2. kolo:



Extraliga KHK sever: Vítkov Jilemnice – Republika Úpice 4:14, Kobry Arnultovice – Černý Sup Hajnice 12:6, U Bicana Hostinné – Kousal Twist Trutnov 5:13.

1. liga Trutnovska (skupina A): Máj Hostinné – Loko Trutnov 6:12, Sklípek Vrchlabí – ATM Sklípek Vrchlabí – 14:4, U Soudku Arnultovice – Azyl Kocléřov 7:11, Dvoračka Trutnov – Pistolníci Dolní Kalná 15:3.

1. liga Trutnovska (skupina B): Kocouři Klondayk Batňovice – Sparta Úpice 8:10, U Vlčků Rtyně – Kučerovo Oko Poříčí 11:7, Skol Cafe Žacléř – DC Vlčice 12:6, Baník Žacléř C – Inferno Trutnov odloženo.

2. liga Trutnovska (skupina A): Bejci z Výsluní Trutnov – Rychlý šípy Mladé Buky 12:6, Družba Vrchlabí – Dvoračka Trutnov B 10:8, Sociálky Klub 51 Rudník – Stará hora Horní Maršov 10:8, U Albíny Vysoké – Rally bar Vrchlabí 13:5.

2. liga Trutnovska (základní část skupina B): Hampejz Rtyně – Černý Sup Starý Rokytník 12:6, Loko Trutnov B – A je to Kocléřov 10:8, Na Chmelnici Úpice – Podskaláci Úpice 13:5, U Námořníka Dvůr Kr. – Baník Žacléř B 10:8.

3. liga Trutnovska (základní část skupina A): Jura Horní Olešnice B – U Albíny Vysoké B 8:10, Renegáti Kocléřov – Valdštejnská Jilemnice 6:12, Výletní hospůdka Kocléřov B – Výletní hospůdka Kocléřov A 2:16.

3. liga Trutnovska (základní část skupina B): Black Angels Trutnov – DC Chotěvice 14:4, Rafani Trutnov – Orli Trutnov 10:8, Zifčák Úpice – Tygři od Machače Trutnov 14:4.

Divize Trutnovska: Černý Sup Hajnice B – Kelláči Rudník 9:10, DC Chotěvice-Čermná – Modré růže Trutnov 10:8, Lumírkovci Úpice – Zifčák Úpice B 8:10.

ONDŘEJ VYLÍČIL