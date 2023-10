Utkání Trutnova s Brandýsem se hrálo ve skvělé kulise, kterou vytvořilo 460 diváků. „Jsem hrozně ráda, že diváci chodí a že to s námi nevzdali po loňské sezona,. Jsem jim hrozně moc vděčná, atmosféra je neskutečná a rád a bych jim za to poděkovala,“ pochválila po utkání trutnovské publikum domácí Aneta Finková.

Páteční utkání Chance ŽBL mezi Trutnovem a Brandýsem nad Labem zhodnotili trenéři obou družstev a s nimi také vybrané hráčky. | Video: Jan Braun

Stalo se před třemi lety 27. září. Basketbalistky trutnovské Kary v otevíracím zápase mistrovského ročníku 2020/2021 porazily KP Brno 94:92 a skvěle tak zahájily novou sezonu. Kdo by to byl řekl, že od té doby fanoušci podkrkonošského klubu v ochozech sportovní haly při ZŠ Komenského nezažijí vítěznou radost. Tedy zažijí, ale pouze v duelech se Strakonicemi, tedy týmem, proti němuž bývaly výhry povinností.

Dnes již jihočeský tým nejvyšší domácí soutěž nehraje. V loňském ročníku z ní sestoupil a nahradil jej DSK Basketball Brandýs nad Labem. A právě proti nováčkovi si Trutnov připsal první výhru v aktuální sezoně. A byla to výhra zasloužená, po výkonu, jaký se trutnovskému publiku musel líbit. Mimochodem, do hlediště si našla cestu bezmála pětistovka fanoušků!

Chance ŽBL, 4. kolo

Kara Trutnov - DSK Basketball Brandýs 84:63 (28:14, 47:28, 72:41)

Body: Rokkanenová 20, Proctorová 18 (10 doskoků), Králová 17, Fisherová 12 (12 doskoků), Borsová 5, Gaislerová a Evansová 4, Finková a Šmahelová 2 - Murrayová 23, Vrančičová 16, Burdgessová a Ebenhöhövá (10 doskoků) 6, Vojtíková a Najbrtová 3, Holá, Maršíková a Ceralová 2. Rozhodčí: Pazourek, Kult, Renc. Fauly: 24:15. Trestné hody: 18/13 - 35/24. Trojky: 9:3. Diváci: 460.

Vstup do sezony měla Kara velice těžký, když nejprve doma podlehla gigantovi USK Praha a poté padla i v hale pražské Slavie. Proti Brandýsu už ale chtěly svěřenkyně trenéra Richarda Kucsy uspět a na jejich vůli a odhodlání to bylo od úvodních minut vidět. Trutnovačky do zápasu vlétly jako uragán, vedly 7:1, ze stavu 9:5 skvělou šňůrou vykouzlily náskok 19:5 a před polovinou druhé čtvrtiny svítil na ukazateli skóre dokonce stav 40:19!

Diváci se bavili ofenzivním basketbalem, na začátku čtvrté desetiminutovky narostl náskok Kary dokonce na 36 bodů. To tu dlouho nebylo. Škoda pokaženého závěru, v němž soupeřky ze stavu 84:49 udělaly ještě přijatelný výsledek. Domácím to ale vadit nemuselo. Důležitá první výhra v sezoně byla na světě a radost trenérovi jistě udělal i pohled do hráčských statistik. Považte sami. Letní posila z Finska Sara Rokkanenová zaznamenala 20 bodů, Kyah Proctorová k osmnácti bodům přidala 10 doskoků a společně s Whisper Fisherovou zaznamenala ceněný double-double (12+12). Dařilo se také sedmnáctibodové Tereze Králové, jejíž návrat do dresu Kary musel potěšit každého příznivce klubu.

Střelecky se prosadila také Dasia Evansová, která v týdnu nahradila D´asiu Greggovou, jež odcestovala z Trutnova po několika dnech zpět do zámoří z rodinných důvodů. Evansová naposledy působila v Mexiku či Kosovu a proti Brandýsu se uvedla čtyřmi body a stejným počtem úspěšných doskoků.

Kara tak jasně přehrála soupeře, který přijel pozitivně naladěn po zisku skalpu Ostravy. Příští sobotu se svěřenkyně trenéra Kucsy představí v Chomutově, v neděli 29. října pak doma přivítají KP TANY Brno.

Další výsledky 4. kola: Sokol Hradec Králové - BLK Slavia Praha 52:66, Slovanka - ZVVZ USK Praha 58:111. V neděli se hraje: Žabiny Brno - KP TANY Brno, SBŠ Ostrava - Levhartice Chomutov.

Aktuální tabulka Chance ŽBL

1. ZVVZ USK Praha 3 3 0 296:157 100%

2. BLK Slavia Praha 4 4 0 283:259 100%

3. KP TANY Brno 3 2 1 237:185 67%

4. Žabiny Brno 3 2 1 226:189 67%

5. Sokol Hradec Králové 4 2 2 257:287 50%

6. Levhartice Chomutov 3 1 2 234:204 33%

7. KARA Trutnov 3 1 2 202:235 33%

8. DSK Basketball Brandýs 4 1 3 240:342 25%

9. SBŠ Ostrava 2 0 2 125:140 0%

10. Slovanka 3 0 3 189:291 0%