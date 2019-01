Trutnov – Sedmé kolo druholigové soutěže v karambolovém kulečníku odehráli hráči Trutnova v sestavě Červenka, P. Hurdálek, Králíček na stolech Tesly Pardubice.

Tesla Pardubice – Lokomotiva Trutnov 7:11



Hosté nastupovali do utkání jako favorit, spíše než strach ze soupeře panovaly obavy z kvality chodu zdejších stolů. „Dosti často to bývá rozhodujícím faktorem při vývoji utkání. Myslím, že více než v jiných sportech se právě v kulečníku, může projevit znalost domácího prostředí a na úkor toho mohou i slabší mužstva porážet nebo alespoň potrápit lepší soupeře,“ svěřil se před utkáním Pavel Hurdálek.



A jeho slova se potvrdila. Ze všech devíti odehraných partií v tomto soutěžním utkání snese přísnější kriteria snad jen výhra Červenky ve Volné hře na tři náběhy. Hurdálek vyhrál Volnou nad Tázlerem 300:77/9, Králíček podlehl Novotnému 90:300/12.



V Kádru a Jednobandu pak letos poprvé ztratil body Červenka za remízu 200:200/12, resp. prohru 70:80/18. Jako správný kapitán se však ukázal Hurdálek, jehož další vítězné hry v poměru 200:156/17 v Kádru, 66:52 na limit v Jednobandu (celkových šest bodů) měly lví podíl na pozdějším vítězství. Pavel Králíček prohrál v Kádru až díky úspěšnému vyrovnávacímu náběhu soupeře, výhru v Jednobandu si však již uniknout nenechal. Trutnovští tak zvítězili 11:7.



Po polovině soutěže jsou hráči Lokomotivy v čele soutěže s dvoubodovým náskokem před teplickým Újezdečkem. „Klukům za dosavadní bojovnost děkuji. Těší mě výhodná pozice do jarních odvet, které budeme hrát všechny v domácím prostředí a věřím, že i výkony našich hráčů tedy půjdou ještě nahoru,“ komentoval po utkání spokojený předseda oddílu Josef Řada.