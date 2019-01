Pojizeří - V polské Olszyně se kvůli deštivé a blátivé kalamitě odjelo torzo z plánovaných startů. Pořádající oddíl z Turnova uspořádá náhradu.

Letošní trable motoristického seriálu KTM enduro cross country neberou konce. I třetí díl nové sezony poznamenaly dešťové srážky. Po Kozákově a Košťálově se tak pokračuje dál ve stejném trendu.

Ba, co víc! Namísto toho aby bylo klání v polské Olszyně závodníkům příjemným zpestřením roku, museli se popasovat s nejhorší tratí. Rozjížďky se tak zkracovaly a rušily. Přitom ještě den před startem se zdálo být vše v pořádku. V sobotu ale zhruba v šest hodin ráno začalo pršet. A tak příprava pořadatelského turnovského oddílu BCMC Racin Team vzala za své. Voda si se vším pohrála.

Nejprve odložení, pak přerušení

Jako první se na trať měly tradičně vydat děti. Na start si ale musely počkat i ony. Pořadatelé následně rozhodli o sloučení dvou hlavních závodů dospělých do jednoho a čekali spíše na zázrak. V poledne se na steč s náročnou přírodní trasou děti přece jen vydaly. S blátivou tratí a neustávajícím deštěm si nejlépe poradili Miloš Klimeš s Martinem Balatkou.

Nejstatečnějších 98 dospělých jezdců se pak postavilo na start jediného sobotního klání. Pořadatelé sice v jeho průběhu upravovali trať a snažili se všemožně o to, aby si zúčastnění za dlouhou cestu alespoň jednou mohli skutečně zazávodit, vše ale bylo marné. Půl hodiny před koncem bylo velitelstvím rozhodnuto, že se jízda předčasně ukončí. Po dlouhé diskusi pak byl zrušen i nedělní plánovaný program, a tak se všichni rozjeli postupně domů.

Za znemožněné a odložené klání by však mělo být v průběhu prázdnin uspořádáno náhradní zápolení. To turnovský klub uspořádá na domácí trati v Ohrazenicích, termín je však prozatím ve fázi vyjednávání.

Licencím vládli Mühlfait a Pabiška

Body za vítězství by si znovu zasloužili všichni nejen za odvahu, ale také za vytrvalost. Mezi veterány si průběžné první místo pojistil Aleš Vondrák. Mezi „béčkovými" licenčními jezdci dokázal zdramatizovat situaci na čele průběžného pořadí liberecký Radek Pabiška. Ten po vítězství ztrácí na vedoucího Škalouda z Jilemnice jen čtyři body.

Pro další plné zisky si dojeli David Mühlfait ze Semil, Petr Havrda z Enduro Český ráj, Josef Nosek z Vysokého a Zdeněk Šourek. V nejslabší kubatuře vydoloval z bláta 25 bodů jilemnický Roman Vydra.

Po letním náhradním závodě se další celovíkendový díl seriálu KTM ECC rozjede o posledním prázdninovém víkendu v Bozkově. Všichni věří, že bahenní koupele už si užili dost a že nyní budou soutěžit v podmínkách, které nabídnou přírodně lehčí tratě.

Olszyna (Polsko) 2013

Sobota 1. června

Licence A: 1. David Mühlfait (Semily), 2. Jaroslav Křapka (Jilemnice), 3. Jakub Balatka (Bozkov).

Licence B: 1. Radek Pabiška (Liberec), 2. Miroslav Škaloud (Jilemnice), 3. Tomáš Špatina (Chrastava).

Veteráni: 1. Aleš Vondrák (Dr. K Racing), 2. Jiří Salač (Jilemnice), 3. Milan Kurfiřt (Bozkov).

Hobby E1: 1. Petr Havrda (Enduro Český ráj), 2. Ondřej Havrda (Enduro Český ráj), 3. Daniel Stoklasa (BCMC Racing Team).

Hobby E2: 1. Josef Nosek (Vysoké nad Jizerou), 2. Aleš Kučera (Vysoké nad Jizerou), 3. Adam Erlebach (Jilemnice).

Hobby E3: 1. Zdeněk Šourek (Semily), 2. Petr Petříček, 3. Pavel Bujárek (Martinice).

Do 125 ccm 4T, do 85 ccm 2T: 1. Roman Vydra (Jilemnice), 2. Břetislav Plíva (Chuchelna), 3. Daniel Kičina (Černý Důl).

Děti do 50 ccm: 1. Miloš Klimeš (Blue Smoke s.r.o.), 2. David Šťastný (SMX Racing Team), 3. Matěj Skořepa.

Děti do 65 ccm: 1. Martin Balatka (Haratice), 2. Filip Koucký (|J&M Racing Team), 3. Aleš Klimeš (EnC Racing Team).

Průběžné pořadí

Licence A: 1. Petr Hušek (Chrastava) 104, 2. Jan Kudrnáč (Chuchelna) 94, 3. Tomáš Císař (Miletín), 91, 4. Jaroslav Křapka (Jilemnice) 67, 5. Jakub Balatka (Bozkov) 51.

Licence B: 1. Miroslav Škaloud (Jilemnice) 114, 2. Radek Pabiška (Liberec) 110, 3. Milan Kottek (Semily) 92, 4. Martin Ráž (Chuchelna) 73, 5. Jiří Kužel (Český ráj) 60.

Veteráni: 1. Aleš Vondrák (Dr. K Racing) 125, 2. Jiří Salač (Jilemnice) 96, 3. Milan Kotrč (Semily) 82, 4. Tomáš Pelc (Lhotka) 70, 5. Milan Kurfiřt (Bozkov) 56.

Hobby E1: 1. Ondřej Havrda (Český ráj) 108, 2. Tomáš Korbelář (RSV MAX) 95, 3. Jakub Marek (MR Financials) 93, 4. Petr Havrda (Český ráj) 83, 5. David Nosek (Vysoké n. J.) 81.

Hobby E2: 1. Aleš Kučera (Vysoké nad Jizerou) 114, 2. Jan Nosek (Vysoké nad Jizerou) 96, 3. Josef Nosek (Vysoké nad Jizerou) 68, 4. Michal Buriánek (Chuchelna) 63, 5. Tomáš Hák (Semily) 51.

Hobby E3: 1. Zdeněk Šourek (Semily) 125, 2. Václav Studnička (Mšeno) 77, 3. Petr Kopecký (Chuchelna) 74, 4. Pavel Bujárek (Martinice) 72, 5. Michal Kava (Jilemnice) 64.

Do 125 ccm 4T, do 85 ccm 2 T: 1. Roman Vydra (Jilemnice) 122, 2. Břetislav Plíva (Chuchelna) 104, 3. Jan Kupka (Lhotka) 69, 4. Daniel Kičina (Černý Důl) 56.

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE TÝMŮ

1. Jilemnice 561, 2. Semily 519, 3. Chuchelna 479, 4. Vysoké nad Jizerou 496, 5. Český ráj 436, 6. Dr. K Racing Team 370, 7. Lhotka 243, 8. Mšeno 260, 9. Bozkov 234, 10. MR Financial system 93, 11. Enduro Trial club 71.