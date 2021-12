Vyrovnaná partie? Ne. Sokoli po famózním úvodu přejeli Děčín stylem start - cíl

Přesto východočeský celek odjížděl do Benešova s nadějí, že dokáže navázat na listopadový úspěch ze Strakonic a také proti tradičnímu soupeři předvede výkon, jaký bude na vítězství stačit.

Slovanka - KARA Trutnov 77:57 (16:16, 33:27, 58:45)

Body: Hálová 18, Harapesová 16, Mervínská 12, Brejchová a Pohunková 8, Koucká 6, Šafránková 5, Bušková a Ondroušková 2 - Rylichová 15, Králová 13, Šmahelová 11, Finková 10, Potočková, Vítová, Borsová, Seifrtová 2. Rozhodčí: Melichárek, Kult, Kavan. Fauly: 22:21. Trestné hody: 23/20 - 25/16. Trojky: 5:5. Diváci: 58.

Úvodní minuty dávaly basketbalistkám Kary naději na splnění zápasového cíle. Hostující tým hrál dobře, často byl ve vedení, to však bylo pouze těsné. Ve druhé polovině druhé čtvrtiny se Slovanka zmátořila, začalo se jí dařit střelecky a rázem se dostala do vedení ona.

Po poločasové přestávce už domácí hráčky držely vývoj utkání pevně v rukou a nakonec svoji převahu využily k vítězství rozdílem dvaceti bodů.

Trenér Kary Michal MartišekZdroj: Jan Bartoš„Gratuluji domácím k zaslouženému vítězství. Potvrdily svoje postavení v letošní sezoně. Slovanka vyhrála také u nás, nyní navíc měla oproti prvnímu vzájemnému zápasu o tři hráčky více, zatímco my naopak o dvě méně, takže jsme věděli, že rotace bude užší. První poločas jsme se drželi. Je až zázrak, že to bylo jen o 6 bodů s ohledem na naši střelbu. Zahodili jsme dokonce devět šestek za první poločas. To nás v konečném důsledku může hodně mrzet. Zápas se zlomil na začátku třetí čtvrtiny, kdy domácí hráčky trestaly každou příležitost, my jsme neproměňovali ani ty nejvyloženější příležitosti. Vítězství Slovanky o dvacet bodů je zasloužené, i když my jsme těch dvacet bodů i s neproměněnými šestkami zahodili. S naší situací se musíme poprat a po Novém roce zabojovat s Ostravou o play off,“ řekl k utkání trutnovský lodivod Michal Martišek.

Trenér Martišek pro utkání již nemohl využít Američanku Madison Wolfovou, jež se pod Krkonošemi rozhodla z osobních důvodů skončit. Nejlepšími hráčkami Kary byly v Benešově s patnácti body a třemi doskoky Rylichová, o dva body méně a osm doskoků navrch zaznamenala Králová. Další duel trutnovské basketbalistky čeká v neděli na domácí palubovce proti pražské Slavii (17.00).

Aktuální tabulka



1. ZVVZ USK Praha 10 10 0 100.0%

2. Žabiny Brno 8 7 1 87.5%

3. Sokol Hradec Králové 10 8 2 80.0%

4. KP Brno 9 7 2 77.8%

5. BLK Slavia Praha 10 6 4 60.0%

6. Slovanka 9 4 5 44.4%

7. Levhartice Chomutov 10 3 7 30.0%

8. Kara Trutnov 10 1 9 10.0%

9. SBŠ Ostrava 10 1 9 10.0%

10. BK Strakonice 8 0 8 0.0%