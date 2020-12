Lvice zatím v neúplné tabulce okupují druhou příčku, když šestkrát vyhrály a pouze dvakrát odešly z palubovky poražené, v obou případech to bylo s USK Praha. Brňanky jsou čtvrté, na kontě mají čtyři výhry a dvě porážky.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v uplynulém týdnu sehrály hned tři zápasy během čtyř dnů. Nejprve dokázaly zvítězit na půdě brněnského KP (81:63), poté padly v pražské hale Královka s gigantem USK (60:94) a nakonec si v domácím prostředí snadno poradily s outsiderem U19 Chance ze Strakonic (93:49).

Žabiny ve středu zvítězilyv Benešově, kde má letos své útočiště Slovanka (84:51), jenže potom v sobotu dost nečekaně prohrály na palubovce ostravského družstva SBŠ (66:77).V lepším rozpoložení by tedy měly jít do dnešního utkání hradecké hráčky, které budou zároveň mírnými favoritkami. Potvrdí to?