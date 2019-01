Andorra – Výborně vstoupil do seriálu závodů Světového poháru ve skialpinismu pro kalendářní rok 2012 šestnáctiletý reprezentant České republiky DOMINIK SÁDLO. Ze střediska Arcalis, které leží v pyrenejském státě Andorra, si odváží svěřenec trenéra Miroslava Ducha domů bronzovou medaili.

Dominik Sádlo | Foto: Archiv

Do Andory odcestovala česká minivýprava, kterou tvořil kromě Dominika ještě „espoir“ Radek Groh, v pátek odpoledne. Po příletu do Barcelony a večerním přesunu do Andorry je čekalo sobotní seznámení s tratí.

V Andoře je o poznání méně sněhu než doma v Čechách, podle místních tam sněžilo letos pouze jednou a od té doby se sníh drží. Na rozdíl od Čech je ale přemrzlý, protože teploty tam jsou výrazně nižší než u nás. Všechny plánované tratě závodu ležely okolo dvou a půl tisíce metrů nad mořem, a na tuto výšku je lepší si trochu zvyknout. To bohužel v případě českých reprezentantů nebylo možné. V sobotu startovaly dospělé kategorie v závodě Vertical Race, jehož se čeští reprezentanti neúčastnili. Vítězi se stali Laetitia Roux z Francie a Kilian Jornet Burgada ze Španělska

Neděle patřila úvodnímu kolu Světového poháru v Individual Race. Dopoledne bylo vyhrazené pro závod juniorů a kadetů. Startovalo se krátce po deváté hodině ráno ve středisku Cabana, nedaleko resortu Arcalis, a to ve výšce 2200 metrů nad mořem. Kadety čekaly tři výstupy s následnými sjezdy a celkovým převýšením 1000 metrů. Hned v úvodu se Dominik Sádlo probojoval nebojácně do čela a celý první výstup nikoho před sebe nepustil. Udržet se ho dokázal pouze Aleix Domenech ze Španělska a v kontaktu s ním Dominik v podstatě absolvoval celý závod. V posledním výstupu ale po malém zaváhání mírně zaostal a se štěstím se před něho dostal jak španělský závodník, tak Thomas Corthay ze Švýcarska, který si po celou dobu udržoval třetí příčku. V posledním sjezdu ještě Dominik na Švýcara útočil, nedokázal se však před něj dostat. V cíli se tak radoval ze třetího místa se ztrátou minuty a čtvrt na vítězného Aleixe Domenecha ze Španělska a úspěšně tak vstoupil do seriálu Světového poháru.

Radku Grohovi se naopak vůbec nedařilo. Úspěšný medailista Světového poháru z let 2007 a 2008 se podle svých slov celým závodem doslova protrápil a skončil s velkou ztrátou na patnáctém místě. Možná to bylo startem ve vysoké nadmořské výšce a nedostatečnou aklimatizací, možná složitým dvanáctihodinovým pátečním cestováním, jelikož Radek je studentem univerzity v Grenoblu a na rozdíl od Dominika do Andorry neletěl. Anebo prostě Radek neměl svůj den.

Vítězi hlavních kategorií se stali opět stejně jako v sobotu Laetitia Roux a Kilian Jornet Burgada a oba tak završili víkendový vítězný double. Na začátek sezony se oba připravili na jedničku. Kolotoč Světového poháru pokračuje až začátkem března v Itálii, kde bude česká reprezentace bojovat o další body do celkového hodnocení. Mezitím naše reprezentanty čeká Evropský šampionát, který se koná začátkem února ve Francouzském Pelvoux.

