Rtyně v Podkrkonoší - Kontinentální mistrovství v běhu do vrchu na pomezí francouzských Alp a regionu Provence přineslo obrovskou českou juniorskou radost.

MISTR EVROPY! Dominik Sádlo (ve světlém) právě nabírá rozhodující náskok na dvojici tureckých pronásledovatelů a míří za titulem evropského šampiona. | Foto: ski&run.fr

Skutečný poklad má nejvýchodnější město trutnovského okresu v Dominiku Sádlovi. Všestranný sportovec, který se mimo jiné věnuje skialpinismu či krosovému běhu, dosáhl v sobotu na jeden z nejhodnotnějších výsledků své dosavadní kariéry.

Na mistrovství Evropy v běhu do vrchu ve francouzském středisku Gap se stal juniorským šampionem. Navíc si odnesl společně s reprezentačními kolegy Jáchymem Kovářem, Sebastiánem Vošvrdou a Viktorem Šináglem stříbrnou medaili z kategorie týmů.

Student trutnovského gymnázia se na evropský šampionát nominoval na začátku června. Od té doby piloval formu na čtyřkilometrový okruh s převýšením 250 výškových metrů. Trať byla ve Francii tvořena travnatým povrchem, kamenitým výstupem, lesními pěšinami či kluzkými balvany.

Největšími soupeři Turkové

V juniorském pelotonu se objevili čtyři čeští závodníci. Pouze Dominik Sádlo ale bojoval od začátku na absolutním čele. V úvodu se sice na okamžik usadil na úplném čele, následně se ale zatáhl a s bezpečným odstupem se „vyvážel". Tempo závodu diktovali zejména turečtí reprezentanti. Sádlo ale při seběhu z kopce šel do vedení a již pouze tříčlennou skupinu táhl. Brzy šel do úniku, v následném druhém stoupání si vybojoval rozhodující náskok, který už neztratil. Do cíle dorazil s takřka dvacetisekundovým odstupem na turecké duo.

„Nemyslel jsem si v průběhu, že to půjde takhle dobře. Od začátku se běželo hrozně rychle, držel jsem se okolo pátého místa. Dopředu šli Turci jak smyslů zbavení, ale postupně tuhli. V seběhu to sice na kamenech klouzalo, ale hodně mě podržely boty a celkem bez problémů jsem se dostal na čelo. V druhém kole jsem za to vzal a když jsem se otočil, Turci byli fuč. Takže super. Hodně mi pomohli i diváci. Atmosféra, i přes začínající drobný déšť, byla výborná. Trenér Míra Duch mě asi načasoval fakt dobře," řekl v cíli šťastný evropský šampion Dominik Sádlo.

Na jedenáctém místě doběhl Jáchym Kovář, následovaný dvanáctým Sebastiánem Vošvrdou a společně se Šináglem (24.) a Sádlem tak senzačně vybojovali stříbrné medaile v kategorii týmů za vítězným kvartetem Itálie. Nejlepší českou juniorkou se stala Tereza Korvasová (6.).

Dospělí bez TOP10

Kategorii žen ovládla Andrea Mayr z Rakouska, v mužích se z vítězství radoval italský rychlík Bernard Dematteis. Nejrychlejšími Čechy pak byli Pavla Matyášová na patnáctém místě a jedenáctý Robert Krupička.

O titul mistra světa se letos nejlepší závodníci utkají 14. září v Toskánsku, konkrétně v Casette di Massa. Trasa povede, na rozdíl od proběhlého evropského šampionátu, pouze do vrchu. O tom, zda se na startu objeví i novopečený juniorský mistr Evropy Dominik Sádlo, rozhodne kvalifikace na začátku srpna.

Výsledky ME

JUNIOŘI

1. Dominik Sádlo (Česká republika) 37:23, 2. Ferhat Bozkurt (Turecko) 37:42, 3. Ramazan Karagoz (Turecko) 38:19,.. 11. Jáchym Kovář (ČR) 40:11, 12. Sabastián Vošvrda (ČR) 40:22, 24. Viktor Šinágl (ČR) 41:49.

JUNIORKY

1. Georgia Malir (Velká Británie) 22:10, 2. Bahar Atalay (Turecko) 22:20, 3. Burcu Subatan (Turecko) 22:42,.. 6. Tereza Korvasová (Česká republika) 22:55, 13. Idris Beshirová (ČR) 23:36, 18. Michaela Stránská (ČR) 23:53, 35. Anna Hrubá (ČR) 26:28.

MUŽI

1. Bernard Dematteis (Itálie) 56:10, 2. Robbie Simpson (V. Británie) 56:19, 3. Martin Dematteis (Itálie) 56:32,.. 11. Robert Krupička (ČR) 58:51, 14. Vít Pavlišta (ČR) 59:29, 22. Jan Janů (ČR) 1:00:31, 26. Ondřej Fejfar (ČR) 1:01:41.

ŽENY

1. Andrea Mayr (Rakousko) 39:43, 2. Mateja Kosovelj (Slovinsko) 40:53, 3. Savine Reiner (Rakousko) 41:03,.. 15. Pavla Schorná-Matyášová (ČR) 44:00, 21. Pavla Zahálková (ČR) 44:41, 28. Pavla Fričková (ČR) 45:13, 47. Ivana Sekyrová (ČR) 47:00.

