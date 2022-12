Florbalistky Jičína zapsaly druhou výhru v řadě poté, co na domácí půdě dokázaly porazit Florbalovou akademii Mladá Boleslav výsledkem 6:2. Třemi kanadskými body se na tom podílela Eva Preisslerová. Aktuálně se Jičín nachází na 9. místě se ztrátou pěti bodů na Olomouc.

Pořadí:

1. Vítkovice 42 bodů, 2. Chodov 36b., 3. FBC Ostrava 30b., 4. Střešovice 27b., 5. Bulldogs Brno 22b., 6. Tigers Start98 21b., 7. Bohemians 20b., 8. FBS Olomouc 19b., 9. Finance Novák FBK Jičín 14b., 10. FBC Liberec 11b., 11. MITEL Florbalová akademie MB 4b., 12. Panthers Praha 3b..

Národní liga, skupina západ – 14. kolo

Prague Tigers – FbC Hradec Králové 4:13 (3:1, 1:4, 0:8).

Branky: 1. Masár, 14. a 33. Novák, 20. Kratina – 11. Koubek, 34. Kunart, 34. a 43. Kuš-tan, 36. Ryba, 36. Heger, 46. Elicer, 46. a 51. Hušek, 49. Souček, 49. a 52. Erbs, 50. Elicer. Rozhodčí: Brejcha – Hejzlar. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 32.

Hradecké FbC se opět chtělo po sobotním vítězství Orky posunout zpět na první místo tabulky. V cestě Hradci stáli Prague Tigers. Úvod zápasu se lépe vydařil domácím tygrům, kteří vedli po 20 minutách 3:1. Nicméně druhá a třetí třetina patřila jednoznačně Hradci a ten si tak došel pro vysoké vítězství 13:4 a posun zpět na čelo Národní ligy.

TJ Turnov – Florbal Primátor Náchod 2:3 (0:0, 1:2, 1:1). Branky: 34. Švitorka, 54. Vacek – 29. Macháček, 31. Mikšovský, 59. Donaj. Rozhodčí: Kytler – Typl. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Diváci: 45.

Vyrovnaný a napínavý zápas až do samého konce čekal náchodské hráče v Turnově, kde se střetl s místním TJ. Výsledek 2:2 vydržel až do času 58:43, to se však rozhodl změnit František Donaj, který vstřelil rozhodující branku zápasu a určil, že tři body zamířily do Náchoda.

TJ Sokol Jaroměř – Sokol Rudná 8:3 (2:1, 3:0, 3:2).

Branky: 6. a 51. Sedláček, 15. Kroupa, 23. Hejcman, 36. a 36. Janeček, 41. Hejzlar, 49. Nožička – 6. Hluchý, 42. Novosad, 57. Kepka. Rozhodčí: Rousek – Sochůrek. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 68.

Jaroměř splnila roli favorita v domácím prostředí s posledním týmem ligové tabulky - Rudnou a mohla slavit pátou výhru v řadě.

Pořadí:

1. Hradec Králové 35 bodů, 2. Čelákovice 33b., 3. Jaroměř 30b., 4. Slavia Plzeň 30b., 5. Náchod 25b., 6. Mukařova 22b., 7. Panthers Praha 18b., 8. Benešov 17b., 9. Prague Tigers 14b., 10. Králův Dvůr 12b., 11. Turnov 11b., 12. Rudná 8b.

Divize C – 13. kolo

Floorball Club FALCON – FBŠ Všestary 9:10 (3:3, 3:2, 3:5).

Branky: 7. Budáč, 19. a 20. Nejedlý, 26. Bouma, 34. a 36. Řádek, 45. a 56. Škrdla, 45. Horák – 12. a 38. Hellmann, 12., 58. a 59. Kubec, 19., 52. a 60. Bureš, 31. Novák, 45. Macháček. Rozhodčí: Pavlík – Grigar. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:2. Diváci: 22.

FBC Kutná Hora – TJ Sokol Dvůr Králové 10:3 (4:2, 2:1, 4:0).

Branky: 1. Martínek, 1. a 30. Hampl, 7. a 41. Chalupa, 13. Tvrdík, 22. Novotný, 50., 58. a 59. Schwarz – 10. Janíček, 17. Hráský, 30. Kuneš. Rozhodčí: Preclík – Verner. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:2. Diváci: 91.

Florbalová akademie MB – Orel Rtyně v Podkrkonoší 9:5 (4:0, 4:3, 1:2). Branky: 1., 16. a 27. Malý, 4. a 22. Starý, 20. Tůma, 28. Hieu La, 35. Valíček, 48. Machač – 34. Hebelka, 34. Labík, 35. Téra, 48. Hebelka, 50. Weinelt. Rozhodčí: Trejbal – Chuděj. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 12.

Florbal Primátor Náchod B – FBC Slavia Praha 4:8 (1:2, 0:4, 3:2).

Branky: 12. a 49. Grulich, 53. Vlček, 60. Čečetka – 5. Beran, 9. a 46. Svačinka, 23. Dítě, 26. Kubala, 34. a 35. Procházka, 52. Fojtík. Rozhodčí: Křepelák – Suchý. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Diváci: 35.

Pořadí:

1. Slavia Praha 36 bodů, 2. FBK Liberec B 33b., 3. Kutná Hora 32b., 4. Dvůr Králové 25b., 5. Rtyně v Podkrkonoší 20b., 6. Všestary 19b., 7. Panthers Liberec 18b., 8. Náchod B 18b., 9. Florbalová akademie MB 17b., 10. Floorball Club FALCON 12b., 11. Koberovy 11b., 12. Kolín 8b.

